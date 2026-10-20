Steam 新品节充斥低质 AI 游戏，玩家呼吁平台新增 AI 内容筛选功能

IT之家 10 月 20 日消息，Valve 面向独立游戏与试玩版的活动 Steam 新品节（Steam Next Fest）已经开幕，尽管历届新品节都会涌入大量粗制滥造的游戏，但本届这类作品的数量似乎比以往更多。

浏览新品节页面，很容易就能发现大量游戏的美术风格看起来就像是通过简单的 ChatGPT 提示词生成的。随着 Claude Opus 5.5 发布，过去几周围绕其出现大量反编译与混搭模组，大量游戏要么使用 AI 生成图做宣传素材，要么直接由 AI 生成，这一现象并不出人意料。

IT之家注意到，不少 Steam 玩家对此感到不满，他们需要在海量 AI 生成游戏里筛选人类亲手制作的作品。有用户直接请求 Steam 把这类劣质作品过滤掉。在 Steam 社区子版块的一则帖子中，用户斯凯尔斯戈斯特（ScalesGhost）写道：“我浏览了新品节，很喜欢探索队列这个功能，只是希望能有更多自定义选项。我特别希望可以筛选掉所有包含 AI 生成内容的游戏（毕竟 Steam 已经要求开发者主动标注这类内容），同时可以屏蔽特定标签，比如增量游戏。”

Steam 本身已经拥有完善的标签系统，实现这类筛选功能难度不大，但 Valve 在 5 月削减过用户自定义标签的数量。想要上线该筛选功能，Valve 需要新增“AI”这一标签。

并非只有斯凯尔斯戈斯特一人注意到本届新品节低质量投稿泛滥。在另一篇讨论 AI“毁掉新品节”的帖子中，用户艾玛布尼（EmmaBooney）说：“没错，我也发现了。平时我会翻找有意思的游戏…… 现在满眼都是 AI 粗制作品，我已经不想逛了。”

与此同时，用户伊索罗维（aesoprowwy）表示：“希望大量这种靠 AI 快速拼凑的游戏拉低整体互动数据，让 Steam 出台更严格的投稿规范。”

不过，Steam 新品节充斥粗制滥造游戏并非新鲜事。Valve 长期对 Steam 平台内容审核采取宽松策略，一般依靠算法推荐热门游戏，把低质量劣质作品压下去。虽然本届新品节的情况看起来比往届更糟，但大多数玩家不妨先等几天，等优质试玩版自然冲上榜单，大部分粗制作品被算法埋没。

而这一切发生的背景，是 AI 在游戏开发领域的应用日益普及。就在上周，Epic 推迟了旗下一款即将推出的星球大战射击游戏，以便转向“AI 优先”的开发路线。Epic 首席执行官上周还在社交平台上称，Epic 游戏商店启动器就是用 AI 快速开发出来的。卡普空同样在拥抱 AI，将其用于 REX 项目。据报道，该项目会持续优化 RE 引擎，多款本年度高分游戏，例如《生化危机：安魂曲》与《Pragmata》，都使用这款引擎打造。