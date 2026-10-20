新 AI 工具问世：仅凭一张面部照片即可预测癌症患者生存几率

IT之家 10 月 20 日消息，据彭博社报道，研究人员开发出一款人工智能工具，仅凭一张面部照片就能预测癌症患者的生存几率。该工具可以补充医生的临床经验判断，有望为治疗方案的制定提供参考，在医疗资料不足的场景下尤其有价值。

这个新模型经过训练，既可以估算人的年龄，也能针对癌症患者预测生存情况。研究团队使用超过 4000 万张人脸图像，以及 3 万多名癌症患者的照片完成模型训练，其中不少患者已经离世。发表在《柳叶刀 · 数字健康》期刊上的这项研究显示，该工具会为患者生成风险评分，分数最高的患者更有可能在 90 天内死亡。

科研人员表示，这类研究成果尚属首次。麻省总医院布莱根癌症研究所放射肿瘤医师、论文作者之一雷蒙德 · 马克（Raymond Mak）称，医生在受训时就会通过患者的外貌状态评估病情，但医生“通常很难准确预估临终患者的剩余生存期”。

马克在采访中说：“我们认为借助人工智能，仅靠一张面部照片，就能捕捉到人体的部分生理储备状况与死亡风险。”

这款 AI 工具估算年龄的误差约为 5 岁，还能可靠地把患者划分成高风险和低风险两组，两组人群的死亡风险存在明显差异。该模型在不同年龄、种族、性别以及不同癌症类型的人群中都可以生效。

IT之家注意到，越来越多 AI 工具正在癌症检测与治疗领域开展试验：有的通过阅片辅助诊断，有的分析基因与生活风险因素，预测个体患癌风险。

尽管实验结果看起来前景可观，萨里大学视频处理与机器学习教授米罗斯瓦夫 · 博贝尔（Miroslaw Bober）却认为，这款工具还不能投入临床使用，他并未参与本次研究。

“预测结果不等于解释成因。”博贝尔说，“该研究没有证明，这套预测能在医生对患者整体健康状况的评估之外，提供额外具备临床价值的信息，而研究本身也没有衡量医生的这类评估。”他补充，这个工具还需要对照医生的主观判断，在不同医院、不同患者群体中开展更多测试。

和团队一同开发该工具的马克表示，模型对生存期的预测效果之好，让他十分意外。团队发现，算法在评估时主要关注鼻梁和眼下区域。马克查阅资料后发现，希波克拉底最早描述过：眼窝凹陷、太阳穴塌陷、鼻尖瘦削，都是生命即将走到尽头的早期外在体征。

马克称，该工具不会用来拒绝或限制患者获得治疗。“我们知道，面对临终患者，医生有时会采取过度治疗。”在他看来，这只是“给医生多增加一项参考信息”。