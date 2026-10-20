打破“唯论文”标尺，5 个专业推行用实践成果申请硕博学位

IT之家 10 月 20 日消息，据中央广播电视总台中国之声今日报道，部分专业学位研究生申请学位，将不再“唯论文”。

国务院学位委员会办公室近日印发《关于做好专业学位研究生以实践成果申请学位工作的意见》，在前期工程硕博士用实践成果申请学位基础上，推动翻译、农业、临床医学、会计、艺术 5 个专业学位类别试点先行。

今年毕业季，多所高校扩大了实践成果申请专业学位的试点，部分硕博研究生不用撰写传统学位论文，而是凭实践成果顺利获得学位。

图源：Pexels

2024 年 4 月《中华人民共和国学位法》颁布，首次从法律层面明确研究生可以“通过学位论文答辩或者规定的实践成果答辩申请学位”，对改革学位授予机制和评价标准提出新要求。此次《意见》出台，并在翻译、农业、临床医学、会计、艺术 5 个专业学位类别试点先行。

清华大学教育学院教授李立国介绍，我国学术学位与专业学位的分类发展进入关键期，需要推动专业学位研究生教育高质量发展。“我们国家专业学位研究生教育的规模持续扩大，在硕士研究生阶段，专业学位的占比已经超过了 60%，所以学术学位与专业学位的分类发展进入关键期。要摆脱过去的以论文为主的一个主导形式，要体现专业性、实践性、创新性，所以无论从法律层面还是实践层面，都迫切需要在专业学位申请硕士学位方面实现突破。”

在此次《意见》出台之前，2024 年 9 月，《工程类博士专业学位研究生学位论文与申请学位实践成果基本要求（试行）》率先发布，目前，已有 140 多名工程硕博士专项试点学生以实践成果申请学位。

2025 年 10 月，清华大学 2019 级工程博士生聂海亮，成为首位以实践成果申请学位的工程博士研究生。清华大学副校长吴华强介绍：“他的实践项目充分结合基础研究、技术开发和工程应用，攻克了电炉除尘灰资源化利用的行业难题，为我国钢铁尾渣处理、实现重金属高效分离、解决环保隐患提供了有效方案。”

工程硕博士专项试点的实践案例，为其它专业试点提供了改革经验。实践成果要替代学位论文，那么它的创新性、实践性、专业性，缺一不可。《意见》强调，要坚持质量为先，完善以实践成果申请学位的标准、机制和流程。