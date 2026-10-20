联想 ThinkBook X AI 2027 轻薄商务本发售，到手价 7,999 元起

IT之家 10 月 20 日消息，联想 (lenovo) 轻薄商务本 ThinkBook X AI 2027 (ThinkBook X G4 IWC) 现已发售。其基于第 3 代英特尔酷睿 "Wildcat Lake" 处理器，本次市售型号均为星耀白配色。

酷睿 5 处理器 315 + 16GB + 1TB：到手价 7,999 元；

酷睿 7 处理器 350 + 32GB + 1TB：到手价 11,999 元。

ThinkBook X AI 2027 采用精工铝材机身，内置 65Whr 电池，轻约 1.06kg、薄约 12.9mm；提供 1.5mm 键程背光键盘、大尺寸玻璃触控板、FHD IR 人脸摄像头、指纹识别电源键、杜比全景声音频系统。

其配备 2880×1880 120Hz 500nits OLED 屏幕，峰值亮度 1100nits、色域 100% DCI-P3；支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙 5.4；提供 2 个 USB-C 20Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 3.5mm 音频插孔。

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