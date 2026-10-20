马斯克 2025 年特斯拉股权薪酬为 1584 亿美元，为员工薪酬中位数 250 万倍

IT之家 10 月 20 日消息，据福布斯报道，特斯拉当地时间周一向美国证券交易委员会（SEC）提交的 14A 代理声明文件显示，埃隆・马斯克 2025 年从特斯拉获得的薪酬总额约 1,584 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.06 万亿元人民币），其中 CEO 绩效奖励最高价值 1,323 亿美元（现汇率约合 8,855.71 亿元人民币），临时奖励价值 261 亿美元（现汇率约合 1,747.05 亿元人民币）。

基于 135623 名符合统计条件员工的数据，2025 年特斯拉非高管普通员工的薪酬中位数为 62,786 美元（现汇率约合 42 万元人民币）。该数字高于 2024 年的 57,243 美元（现汇率约合 38.3 万元人民币）与 2023 年的 45,811 美元（现汇率约合 30.7 万元人民币），但和马斯克 2025 年薪酬相比，仅为后者的 250 万分之一还不到。

特拉华州最高法院恢复了马斯克 2018 年薪酬方案之后，董事会在 2025 年 8 月批准授予马斯克 9600 万股限制性股票；而马斯克已于 4 月 21 日放弃了这笔临时奖励。

6 月 16 日，马斯克以每股 23.34 美元（现汇率约合 156.2 元人民币）的行权价，将其 2018 年薪酬方案中的全部 303960630 份期权完成行权。他没有使用现金支付行权费用，而是由特斯拉暂扣 17531857 股，剩余 286428773 股转为限制性股票，将于 2028 年 1 月归属解锁。

文件说明，马斯克在特斯拉的薪酬全部为股权形式，只有当公司达成预设业绩目标，他才能全额拿到奖励。

按照 SEC 规定的薪酬统计口径，2025 年实际支付给马斯克的薪酬为 103.7 亿美元（现汇率约合 694.13 亿元人民币）。但特斯拉采用自身的已兑现薪酬口径统计，其薪酬记为 0 美元（现汇率约合 0 元人民币） —— 因为他没有领取常规固定工资，也没有出售任何已行权股份。

特斯拉向马斯克发行 423743904 股限制性股票，附带 12 项市值与经营目标，包括特斯拉市值从 2 万亿美元（现汇率约合 13.39 万亿元人民币）提升至 8.5 万亿美元（现汇率约合 56.9 万亿元人民币）。代理文件称，上述所有目标目前均尚未达成。马斯克过去曾领取一份仅相当于加州最低工资标准的基本工资，但文件显示他从未领取该薪资；2019 年，应他本人要求，公司取消了这份工资。这意味着他从特斯拉获得的报酬现在完全依靠股权。

特斯拉将于当地时间周三盘后发布第三季度财报。这份财报对投资者至关重要；本月早些时候已有利好消息，公司公布三季度全球交付量 486532 台，超出分析师预期。特斯拉第四季度至少需要交付 311448 台车，才能避免连续第三年交付量下滑。

根据福布斯实时亿万富豪榜单，截至美国东部时间周一下午 12:30，马斯克预估净资产为 9,348 亿美元（现汇率约合 6.26 万亿元人民币）。他持有特斯拉约 11% 股份，同时拥有 SpaceX 约 38% 股权，他的财富高度依赖这两家公司的股价表现。