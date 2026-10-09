长安启源 Q06 新增宁德时代电池选装，纯电里程 602 公里

IT之家 10 月 9 日消息，据易车报道，10 月 9 日，长安启源 Q06 正式面向 602 智享型、602 越享型车型，推出宁德时代电芯选装包。用户可选择将 66.02 度中创新航 800V 6C 电芯，升级为同容量规格的 66.02 度宁德时代 800V 6C 电芯，选装升级后整车续航里程维持不变。

据介绍，无论是原车标配的中创新航电芯，还是可选装的宁德时代电芯，均纳入长安自研金钟罩电池包完整体系，执行统一的央企严苛品控与安全验证标准，整车性能表现、续航输出以及质保权益完全一致。两套方案同样搭载 800V 碳化硅高压平台、支持 6C 闪充，共享金钟罩电池全套安全防护、长寿命设计，以及首任非营运用户电池终身质保政策。

据IT之家此前报道，长安启源 Q06 于 9 月 23 日上市，提供纯电与增程两种动力选择，官方指导价 13.99-16.99 万元。

车身尺寸方面，启源 Q06 长宽高分别为 4837mm、1970mm、1670mm，轴距达到 2940mm。启源 Q06 车顶搭载激光雷达，将首搭长安天枢领航 Ultra，具备端到端城市领航能力。

新车搭载长安天枢座舱 2.0，配备双 TC399 芯片，搭载天枢智能体“小安”。其车内配备大尺寸悬浮式中控屏、全液晶仪表、大尺寸 HUD 以及三辐式多功能方向盘。此外，新车还搭载 15.6 英寸后排娱乐屏、后排小桌板、后排电动遮阳帘、后排隐私玻璃、副驾驶零重力座椅及车载冰箱，全车座椅均配备通风、加热及按摩功能。