三星 Galaxy S27 Ultra 手机爆料：横向矩阵后摄方案，钢化膜大概率能和 S26 Ultra 通用

IT之家 10 月 20 日消息，博主 @i冰宇宙 于 10 月 18 日发布微博，分享了一张照片，展示了适用于三星 Galaxy S27、Galaxy S27+、Galaxy S27 Pro 以及 Galaxy S27 Ultra 的手机壳，并透露 Galaxy S27 Ultra 钢化膜大概率能和 S26 Ultra 通用。

外观方面，本次爆料主要聚焦 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 两款机型上，手机壳采用几乎横跨机身宽度的矩形摄像头开孔，视觉上比前代更加醒目；而标准版 Galaxy S27 和 Galaxy S27+ 则预计延续纵向相机模组设计。IT之家附上相关视频如下：

从手机壳开孔来看，Pro 与 Ultra 的相机区域面积明显扩大，或意味着更大的传感器、更复杂的镜组布局，也可能带来更强的夜景、变焦和视频拍摄能力。

影像方面，S27 Pro 和 Ultra 均有望配备 2 亿像素主摄，可能采用三星 ISOCELL HP6 传感器，并搭配 5,000 万像素超广角镜头。其中，S27 Ultra 预计沿用与 S26 Ultra 相同的 5,000 万像素 5 倍长焦方案；S27 Pro 则可能配备 1,200 万像素 3 倍长焦镜头。

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