诺奖得主安德烈 · 海姆：单层石墨烯性能卓越，相关研究 15 年内一定能走入百姓生活

“2026 可持续全球领导者大会”于 10 月 20 日-22 日在上海召开。2010 年诺贝尔物理学奖得主安德烈 · 海姆（Andre Geim）出席并以“面向可持续创新与未来电子技术的二维材料”为题发表演讲。

安德烈 · 海姆表示，所有的物理材料都包含长、宽、高，这被称为三维材料。但在 2004 年，他用胶带机械剥离法（Scotch tape method），从石墨上剥离得到单层石墨烯。而在此之前，学界共识是严格二维原子晶体在常温常压下不能稳定存在，这个实验推翻了该认知。

安德烈 · 海姆介绍说，单层石墨烯的卓越特性非常令人惊讶、非常神奇，比如，其具有超高的导热性。

安德烈 · 海姆认为，虽然从实验室的研究到成为消费品需要花费很多时间，但 15 年之内，相关研究一定能走入百姓生活。

有趣的是，在介绍相关石墨烯消费品时，安德烈 · 海姆还提到了电商平台阿里巴巴，“阿里巴巴上面可能有改良过的产品，虽然有些是噱头，但也还是有很多真正的产品”。

具体来看，比如石墨烯改性沥青，他介绍，这种材料能够把沥青粘在路面上面，虽然价格上涨了 30%，但是沥青的耐用性能可以提升两倍。“以前 5-7 年铺一次路，现在可以 10-15 年再铺”，他说。

“我的建议是，如果大家有投资闲钱，可以把它投入到基础研究当中，因为它的回报非常好，并且应用研究结果也更容易看到”，他幽默地表示。

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原标题《诺奖得主：单层石墨烯性能卓越，相关研究 15 年内一定能走入百姓生活》