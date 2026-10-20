OpenAI 上线 ChatGPT Slides 幻灯片工具，支持团队协作编辑

IT之家 10 月 20 日消息，OpenAI 于上月发布了 ChatGPT Space，配套包含 Pages、Slides、Sheets 等工具。该公司当时表示，Slides 和 Sheets 会在后续推出。几周之后，OpenAI 终于在 ChatGPT 中上线了 Slides（幻灯片工具）。

ChatGPT 官方账号在 X 平台发文，公布现已可用的多项 ChatGPT Slides 功能。用户现在可以让 ChatGPT 基于对话内容、上传文件或者大纲生成演示文稿，也可以直接选用多款内置模板来创建。

演示文稿生成完成后，用户可以像在谷歌幻灯片（Google Slides）中一样与团队分享。被邀请的用户能够实时协同编辑文稿、修改内容并留下评论反馈。用户还可以指令 ChatGPT，根据团队反馈自动调整幻灯片。

文稿制作完成后，可直接在 PowerPoint、Google Slides 等软件中打开，也支持导出 PDF 或者 PowerPoint 文件下载。

IT之家注意到，ChatGPT Slides 现已面向 Pro、Business 以及 Enterprise 套餐用户开放。符合权限的用户只需直接向 AI 助手下达指令，例如“根据文件 / 对话创建 ChatGPT 幻灯片”，即可开始使用。ChatGPT Plus 用户目前无法使用该功能。Slides 属于 ChatGPT Space 的组成部分，而 ChatGPT Space 仅限 Pro、Business、Enterprise 用户使用，因此 Plus 用户暂无法使用。