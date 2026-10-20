万事达卡 Apple Pay 新增 3 家合作银行：交银、邮储、兴业信用卡

IT之家 10 月 20 日消息，万事达卡官方今天宣布，即日起新增 3 家合作银行支持绑定 Apple Pay：交通银行（信用卡）、中国邮政储蓄银行（信用卡）、兴业银行（信用卡）。

用户将万事达卡绑定 Apple Pay 后，无需携带实体卡，即可在境外通过 iPhone 、Apple Watch 等苹果设备完成支付。

IT之家注意到，万事达卡还为绑定 Apple Pay 的客户带来了一系列优惠：首绑并消费享至高 5 美元（IT之家注：现汇率约合 33.5 元人民币）返现、境外消费满 10 笔抽 500 元礼遇、境外交通至高免单优惠、环球赏精选商户至高返 50%。

此前，中国大陆发行银行卡接入 Apple Pay 的范围主要以银联卡为主。2026 年 1 月 15 日，Visa 宣布支持中国大陆持卡人将 Visa 卡绑定 Apple Pay，并用于境外实体商户、移动应用以及网站等场景支付，包括招商银行在内的多家银行发行的 Visa 信用卡和借记卡首批支持该功能。

随后，万事达卡也开始推进中国大陆银行卡接入 Apple Pay。2026 年 4 月，首批支持万事达卡绑定 Apple Pay 的银行包括中国农业银行、中国银行、中信银行、浦发银行等，相关用户可以通过 Apple 钱包添加符合条件的 Mastercard 卡片，并在境外及部分跨境支付场景中使用。