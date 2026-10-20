610L 大大大冰箱：小米米家对开门冰箱 2499 → 1348 元政府补贴

小米“26 新款”米家风冷冰箱对开门 610L 官方定价 2499 元，今年日常 1999 元。

今日京东旗舰店直降至 1366.8 元，此款冷冻室较老款扩容至 242L，更实用。

晒单再返 20 元红包（详询客服），折合仅需 1346.8 元：

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368L 冷藏 + 242L 冷冻，空间超充裕。

产品尺寸：宽 910mm 深 715mm 高 1770mm

要求预留空间不小于：宽 1110mm 深 815mm 高 1870mm

新款米家冰箱对开门 610L 墨羽岩拥有 18 格分区，采用了大容量门搁架设计，冷藏室搁架支持双排摆放，能放下两排易拉罐饮料。

外观方面，米家冰箱对开门 610L 墨羽岩采用了原石肌理面板，热熔碳离子工艺，9 层精细打磨的门体材质。细腻触感不易留下指纹；面板硬度高，耐刮擦；金属材质，可兼容冰箱贴装饰的需求。

10kg/12h 大冷冻力，一天可冻透 40 斤肉。

在压缩机方面，米家冰箱对开门 610L 墨羽岩搭载了高品质变频压缩机，新一级能效，每天只需要 0.95 度电，低运行音只有 34 分贝。

米家冰箱对开门 610L 墨羽岩支持米家 App 远程操控，用户可通过手机远程调节冰箱温度和模式，也支持小爱同学语音控制。

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