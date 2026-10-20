近 1500 架飞机订单待交付，FAA 最快今日向波音颁发 737 MAX 10 适航认证

IT之家 10 月 20 日消息，据路透社今日报道，美国交通部长肖恩 · 达菲计划于当地时间周二视察华盛顿州埃弗雷特的波音工厂。届时，美国联邦航空管理局（FAA）将宣布批准波音 737 MAX 10 型号的适航认证。

MAX 10 机型是波音最畅销 737 系列中尺寸最大的一款型号，其认证过程历经多年延迟。在正式宣布之前，FAA 已于上周五完成了型号合格审定委员会（Type Certification Board）的审查，这是该机构就是否颁发型号合格证作出决定前的最后一道正式程序。该委员会由 FAA 管理层成员组成。

737 MAX 10 的认证延迟可追溯至多项技术与监管障碍。2023 年，737 MAX 发动机防冻系统出现的问题同时推迟了 MAX 7 与 MAX 10 的认证进度。2026 年 9 月下旬，波音又披露 737 MAX 导航软件最新更新中存在异常行为，涉及飞行管理计算机软件版本 U14 与 U14.1，一度可能构成新的认证障碍。

MAX 10 对波音的交付与现金流具有实质影响。各大航司已订购近 1500 架该机型，约占波音 737 未交付订单的 30%。波音已建造少量 MAX 10 等待交付。主要客户包括联合航空、阿拉斯加航空、瑞安航空、达美航空与美国航空。其中联合航空以约 167 架确认订单居首，瑞安航空持有 150 架确认订单及 150 架选择权，阿拉斯加航空为 105 架确认订单并附带另外 35 架的权利。

波音于 2026 年 7 月在埃弗雷特工厂启用了一条新装配线（内部称为 North Line），以扩大 737 MAX 产能，该产线初期建造 MAX 8 与 MAX 9，认证完成后将主要用于 MAX 10。

IT之家注意到，波音自 2018 年与 2019 年两起 MAX 8 致命空难以来，一直面临更严格的认证审查。

2024 年 1 月阿拉斯加航空一架近乎全新的 MAX 9 发生客舱门板脱落事件后，监管机构对波音生产与质量体系的审视进一步收紧。在 MAX 10 之后，波音仍在推进 777-9 的认证工作。该机型目前已较原计划延迟约六年，波音 CEO 凯利 · 奥特伯格在 2026 年 9 月表示，由于 GE9X 发动机中段密封结构的耐久性问题仍需额外验证，部分 777-9 认证测试可能延续至 2027 年，波音仍将认证完成与交付启动的目标定在 2027 年。