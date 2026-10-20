工信部：我国已建成 5G 基站 525.4 万座，千兆光网 10G PON 端口达 3340 万个

IT之家 10 月 20 日消息，国务院新闻办公室于 2026 年 10 月 20 日（星期二）下午 3 时举行新闻发布会，请工业和信息化部总工程师王卫明，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长谢存介绍 2026 年前三季度工业和信息化发展情况，并答记者问。

IT之家从国务院新闻办公室官网文字实录了解到，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长谢存介绍称，今年前三季度，信息通信行业发展总体平稳，前三季度电信业务总量同比增长 7.3%，互联网业务收入 1—8 月同比增长 8.9%。行业发展呈现四方面特点：

基础设施能力稳步增强。 已建成 5G 基站 525.4 万座，5G-A 网络覆盖逐步推进，千兆光网 10G PON 端口达 3340 万个 ，万兆光网在小区、工厂、园区等场景实现试点部署。算力设施方面，截至 2026 年 9 月底，我国智能算力规模达 2592EFLOPS，同比增长 146%，有力支撑我国人工智能产业快速发展。

行业发展活力持续释放。中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业营收均进入全球前十；获颁电信业务经营许可的企业达 20.4 万家，同比增长 7.3%；增值电信业务扩大对外开放试点稳步实施，截至 9 月底， 外商投资电信企业累计达 3455 家，较去年同期增长 25% 。组织开展卫星物联网业务商用试验，两家民营企业获准开展相关试点业务。

关键技术研发实现突破。 积极开展 6G 技术试验，促进关键技术优化成熟 ，为 6G 技术策源和国际标准研制奠定坚实基础。指导成立 ION-2030（智能光网络）推进组，在国际电联发布有关技术报告，面向 2030 及未来加快推进新一代光网络标准研究。

融合应用范围不断拓展。深入实施 5G 应用“扬帆”行动升级方案，出台《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，有序开展工业 5G 独立专网试点，持续推动 5G、工业互联网赋能千行百业。目前，5G 已融入全部 97 个国民经济大类，工业互联网已覆盖全部 41 个工业大类，建成工业 5G 专网数超 2.6 万个、5G 工厂 1260 个。

下一步，工业和信息化部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国先进制造业大会精神，努力推动信息通信业提质升级。