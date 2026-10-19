《国家车联网技术标准体系建设指南》公开征求意见：到 2030 年，建成完善标准体系

IT之家 10 月 19 日消息，为全面推动车联网技术研发和标准制定，工信部科技司组织编制形成《国家车联网技术标准体系建设指南（2026 版）》（征求意见稿），公示时间为 2026 年 10 月 20 日 —2026 年 11 月 18 日。

据介绍，车联网依托信息通信技术，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位连接和数据交互，提供综合信息服务，促进汽车、信息通信、道路交通运输等行业深度融合。《国家车联网技术标准体系建设指南（2026 版）》分为总体要求、智能网联汽车、信息通信等部分。其中，总体要求部分确立标准体系整体框架、明确重点建设内容，指导车联网技术标准化工作总体开展，推动逐步形成统一、协调的国家车联网技术标准体系架构。到 2030 年，建成完善的国家车联网技术标准体系。

▲ 国家车联网技术标准体系建设结构图

IT之家从公告获悉，国家车联网技术标准体系（总体要求）统筹考虑车联网发展紧密协同的汽车、信息通信、交通、公安、电子等关键行业及其属性特征，结构包括 A 智能网联汽车、B 信息通信、 C 智能交通、D 车辆智能管理、E 电子产品与服务。

▲ 2 国家车联网技术标准体系（总体要求）结构图

其中：

A 智能网联汽车包括 AA 基础共性、AB 通用规范、AC 功能与应用、AD 架构与部件四部分，主要制定以汽车为核心载体的整车产品标准。

B 信息通信包括 BA 基础共性、BB 关键技术、BC 产品服务、BD 行业应用、BE 测试评估与服务保障、BF 网络与数据安全六部分，为人、车、路、云等车联网交互主体提供信息通信技术与服务支撑。

C 智能交通包括 CA 基础共性、CB 关键技术、CC 设施平台、 CD 管理与服务四部分，为车辆安全高效运行和开展运输服务提供支撑。

D 车辆智能管理包括 DA 基础共性、DB 行业应用两部分，为车辆依法依规、安全有序上路通行提供保障。

E 电子产品与服务包括 EA 基础共性、EB 汽车电子产品、EC 计算与网络设备、ED 平台与服务、EE 汽车电子信息安全五部分，为车联网基础软硬件产品提供质量与可靠性保障。

参考

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