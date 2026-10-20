DeepSeek 宣布将内部推理框架 DeepInfer 全面开源，目标实现大模型普惠

IT之家 10 月 20 日消息，DeepSeek 今日官宣，在此前开源一系列大模型、TileLang 编译工具及推理算子库的基础上，决定进一步将内部推理框架 DeepInfer 全面开源。

DeepSeek 官方表示，大模型的能力边界由模型本身划定，但如何以合理成本提供超大规模的模型服务，还取决于一个长期未被公众了解的中间层：推理框架。

训练使模型学有所成，推理则让模型为人所用。面对如今海量的用户调用，推理框架负责统筹调度庞大的算力集群，其效率直接决定了 AI 服务的算力成本与电力消耗。

DeepSeek 希望通过分享内部的部署经验，帮助开发者与企业组织优化大规模推理的吞吐与延迟，从而高效构建私有化及公有云部署，降低算力成本、减少能源消耗，让智能以更低的价格触达更广泛的人群，实现真正的大模型普惠。

基于 DeepInfer，DeepSeek 官方已实现 DeepSeek V4.1 Flash 高吞吐、低延迟的大规模推理服务。未来，DeepSeek 新模型的推理代码及后续优化也将在此持续更新。

DeepInfer 推理框架 ：集成高性能算子与深度优化的推理引擎，支持分布式推理、推测解码、SWA Bounded Replay、结构化输出等能力，兼容英伟达与华为昇腾平台。

deepseek-recipe 编解码组件：同步开源的生产级 Token 编解码组件，与 DeepSeek 官方 API 处理逻辑完整对齐，确保社区获得与官方部署一致的 API 体验。

IT之家附开源地址如下：

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