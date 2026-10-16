国铁集团启动全国铁路列车车次编排改革：旅客列车增改 X、T、K、N、V 等字头字母，信息更直观

IT之家 10 月 16 日消息，中国国家铁路集团有限公司宣布，为更好地适应铁路运输发展和市场需求，启动全国铁路列车车次编排改革工作，将在 11 月下旬、12 月下旬分 2 批对现行列车车次的字头字母、数字号段编排进行全面优化调整。

新版《列车车次编排规定》丰富和拓展了车次编排可使用的号段资源，方便旅客货主通过规范的字头字母、数字号段快速了解运输产品内容。

按照现行车次编排规定，五一、国庆假期等运输高峰时段，G 字头列车车次数量占可使用车次号段资源的 90% 以上，车次编排使用的部分字头字母和数字号段资源与铁路运输需求的矛盾日益凸显。

IT之家获悉，与 2014 版列车车次的编排相比，新版列车车次做了全面系统优化调整，其中动车组旅客列车车次的字头字母由原来的 4 个增加至 7 个，可编排的列车车次数量增长近 40%。

▲ 图源中国铁路，下同

旅客列车方面，国铁集团本级负责统一编排旅客列车车次，根据旅客列车的基础属性、开行属性、服务属性、经营属性等特点，对列车车次进行了编排，形成了高速旅客列车（X、G、T、K 字头）、动集旅客列车（D 字头）、城际旅客列车（C 字头）、市郊（域）旅客列车（S 字头）、普速旅客列车（Z、N、V 字头）、普速旅游列车（Y 字头）等类别，能够让旅客通过车次直观了解列车的速度等级、产品类别和运行范围。

X 读“新” ，表示最高运行时速 350 公里以上的复兴号动车组列车，寓意“新时速、新产品”，车次编排为 X1-X9998，主要用于未来更高速度等级运行的动车组列车；

G 读“高” ，表示最高运行时速 350 公里的复兴号动车组列车，车次编排为 G1-G9998；

T 读“特” ，表示最高运行时速 300 公里的动车组列车，车次编排为 T1-T9998；

K 读“快” ，表示最高运行时速 200 公里及以上、250 公里及以下的动车组列车，车次编排为 K1-K9998；

D 读“动” ，表示最高运行时速 200 公里及以下的动力集中动车组列车，车次编排为 D1-D9998；

C 读“城” ，表示最高运行时速 200 公里及以下铁路局集团公司管内城际铁路动车组列车，车次编排为 C1-C2998；

S 读“市郊” ，表示城市市域范围内开行的最高运行时速 160 公里及以下的铁路局集团公司管内旅客列车，车次编排为 S1-S2998；

Z 按英文字母读音 ，表示最高运行时速 160 公里的快速旅客列车，车次编排为 Z1-Z1998；

N 按英文字母读音 ，表示最高运行时速 140 公里的快速旅客列车，车次编排为 N1-N1998；

V 按英文字母读音 ，表示最高运行时速 120 公里的普速旅客列车，其中，快速旅客列车车次编排为 V1-V5998、普通旅客快车车次编排为 V6001-V6998、普通旅客慢车车次编排为 V7001-V7998；

Y 读“游” ，表示普速旅游列车，其中，普速旅游专线列车车次编排为 Y1-Y998、普速旅游专列车次编排为 Y1001-Y9998。

跨境旅客列车在境内段运行时，相关车次将根据新版《列车车次编排规定》并结合实际进行相应调整。承接临时旅客运输任务的各类列车，车次编排使用同类产品的字头字母和预留的数字号段。

货物列车方面，国铁集团本级负责统一编排跨铁路局集团公司的货物列车车次，铁路局集团公司负责编排集团公司管内货物列车车次。此次货物列车车次变更后，将原有字头字母“X”（原意为行包，读“行”）统一调整给旅客列车使用，货运班列车次全部改为“B”（意为班列，读“班”），与既有货运班列号段基本对应，更容易识别和记忆，其他货物列车车次仍然采用无字头字母的编排方式，但是将数字号段进行了细分表达，形成中欧中亚班列、多式联运班列、城际班列、大宗直达货物列车、动车组快运列车等五类产品，每类产品按运行速度对列车车次由小到大编排数字号段，实现车次与物流产品功能属性的精准匹配。

为确保新旧版列车车次变更顺利过渡、全国铁路运输安全有序，列车车次变更工作分 2 批进行。

第一批列车车次变更工作将在 11 月下旬 具体实施，对 普速旅客列车、旅游列车、货物列车 等类型列车车次进行变更。

第二批列车车次变更工作将在 12 月下旬具体实施，对高速旅客列车、动集旅客列车、城际旅客列车、市郊（域）旅客列车、动车组快运列车等类型列车车次进行变更。

铁路 12306 平台以新车次旅客列车开行日为基准，在 15 天预售期内展示变更后的新列车车次，同时，第一次过渡后新车次列车的开行区段、运行时刻按现行运行图执行，既有的静音车厢、爱宠行、轻装行、自行车随身行、铁路畅行码、互联网订餐等在途服务标识方式、服务内容、产品体验保持稳定，旅客可以继续使用。