微软拆分 Win11 照片应用，用户看图将有 3 种方式

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称在 Windows 11 系统中，微软计划调整照片体验，原有的“照片”应用将被拆分为两个入口，再加上文件资源管理器中的“图库”，用户今后可通过三种方式查看照片。

上图中左侧为“照片查看器”（Photo Viewer，原 Photos App）应用；右侧为新版“照片”（Photos，基于 OneDrive Photos 打造）

推送时间方面，微软已于 10 月 15 日邀请部分 Windows Insider 项目成员参与测试，计划在今年晚些时候逐步推向所有 Windows 11 用户。

一、“照片查看器”（Photo Viewer）

在调整方面，现有“照片”（Photos）应用将更名为“照片查看器”（Photo Viewer），主要负责打开、浏览和编辑单张图片；它不再出现在“开始”菜单或已安装应用列表中，改为用户从文件资源管或者桌面打开图片后启动。IT之家附上相关图片如下：

照片查看器在未打开图像的情况下的默认界面

照片查看器（原名“照片”应用）中打开了一张图片。

照片查看器的设置页面列出了新的名称和图标，版本号为 2608.1401.11.0。

照片查看器的胶片显示条允许您在同一文件夹中的图像之间切换。

照片查看器中的“信息”面板，显示文件详细信息和颜色直方图。

微软称新版本加载更快，平均打开速度提升 15%，HEIC 文件最高可快 30%，并改进了 HDR 显示、新增 SVG 支持和底部胶片式缩略图。

“打开方式”菜单会将您引导至文件资源管理器、图库或 Clipchamp。

微软还重构编辑功能，新的原生编辑器支持裁剪、增强、修复和风格化处理，可编辑 HDR、HEIC 与 WebP 文件；此前仅限 Copilot+ PC（Windows 11 AI+ PC）的“重新打光”（Relight）功能，将扩展至所有 Windows 11 设备。

Relight 是一项 AI 图片编辑功能，用户可以在拍完照之后，为照片添加虚拟光源，从而修正光线不足、改善人像效果，或营造特定氛围，Relight 最多允许用户在照片中放置 3 个虚拟光源，并分别调整：

位置与方向 ：可设置一个焦点，所有光源会自动朝该点照射。

颜色 ：改变光源色温或色调，例如偏暖的夕阳光或偏冷的赛博朋克光。

亮度、柔和度与整体强度 ：用来控制补光强度、阴影过渡和画面氛围。

预设风格：例如“黄金时刻（Golden Hour）”等一键预设，适合不想手动调参的用户。

二、新版“照片”应用

新的“照片”应用基于 OneDrive Photos 打造，定位为跨设备的图库中心，可汇总本地电脑、OneDrive 及 Apple iCloud 中的照片和视频。用户可按日期浏览、创建和分享相册、查看“回忆”，并使用自然语言搜索照片；不过，对本地照片进行自然语言搜索仍需要 Copilot+ PC（Windows 11 AI+ PC）。

值得注意的是，微软表示新照片应用不强制登录 Microsoft 账户，本地文件也不会被自动上传；设备上的照片仍可离线访问。但该应用采用基于 WebView2 的网页化体验，与微软强调“原生应用”的方向形成一定反差，也可能让部分用户感到界面逻辑更复杂。

新版“照片”应用将 OneDrive 和 iCloud 照片显示为两个独立的集合。

将 iCloud 照片连接到新的“照片”应用。

新版“照片”应用取代了之前在“开始”菜单中的“照片”固定图标。

该程序包 Microsoft.OneDrive.Photos 版本 26.200.1013.1 通过 OneDrive.App.exe 运行，并且包含一个指向当前应用程序 Microsoft.Windows.Photos 以及两个代号分别为 Honeygold 和 Honeycrisp 的程序包的“desktopAppMigration”条目。

OneDrive 照片清单在其迁移设置中列出了旧版“照片”应用。

三、文件资源管理器中已内置的图库视图

Windows 11 文件资源管理器已内置照片浏览视图，位于左侧导航栏。它把分散在不同文件夹中的照片和视频集中到一个按时间倒序排列的页面，让用户不必先打开“照片”应用，就能快速找到最近拍摄的图片。

默认优先显示最新照片，并按拍摄或修改时间组织，适合快速回看近期照片。用户可以筛选照片来源，通过“集合（Collection）”下拉菜单，可选择显示哪些文件夹；例如只查看桌面壁纸、SD 卡导入照片或某个相机文件夹。