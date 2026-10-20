消息称问界海外车型将采用“BOSCH Inside”合作模式，与国际巨头博世联合开发

IT之家 10 月 20 日消息，赛力斯集团旗下豪华电动汽车品牌问界 10 月 12 日在巴黎车展宣布，计划 2027 年秋季进军欧洲市场。赛力斯集团董事、副总裁康波在接受采访时表示，问界还计划逐步拓展全球市场。

据 36 氪汽车报道，多位产业人士透露，问界的海外车型将采用“BOSCH Inside”的合作模式，与国际巨头博世联合开发。海外版问界 M6、M7、M8、M9，都将搭载博世的全套智能化方案。博世的全套智能化方案涵盖高阶辅助驾驶、智能座舱和底盘。

目前，博世已启动了问界海外车型的开发，暂计划于明年 9 月量产高速 NOA。于博世而言，问界海外项目，也是博世全套智能化方案首次上车，因而赛力斯与博世对于这次合作都相当重视。

报道还提到，问界是华为与赛力斯深度合作打造的高端汽车品牌，但华为已将问界等品牌的海外车型主导权交给了车企。有接近问界海外项目的人士解释称，BOSCH Inside 模式和华为的 HI（HUAWEI Inside）模式有点类似。

还有行业人士透露，华为与奇瑞集团联合打造的汽车品牌智界，也在积极筹划出海。其中，智界 V9 是有望更早出海的车型。

据IT之家此前报道，问界正在积极推进欧洲本地化、法规认证工作。问界还将针对欧洲道路条件、驾驶习惯和当地生活方式展开全面本土化适配，公司正与合作伙伴共研辅助驾驶和泊车辅助功能，适应当地道路状况和驾驶场景。