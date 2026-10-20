沃尔玛整合山姆会员店 Plus 服务：年费 120 美元，含流媒体权益

IT之家 10 月 20 日消息，沃尔玛今日宣布，自 10 月 20 日起推出整合 Walmart+ 与山姆会员店 Sam's Club Plus 权益的年度会员服务，年费为 120 美元（IT之家注：现汇率约合 803.2 元人民币）。

根据沃尔玛官方公告，单独购买两项会员服务的费用合计接近 220 美元（现汇率约合 1,473 元人民币），新方案每年可节省近 100 美元（现汇率约合 669.4 元人民币）。

新方案名为 Walmart+ with Sam's Club Plus，会员可同时享受两项服务的相关权益，包括沃尔玛和山姆会员店的符合条件订单配送服务、会员专享商品价格、指定加油站每加仑优惠 10 美分（现汇率约合 0.67 元人民币），以及 Peacock Premium 或 Paramount+ Essential 二选一的流媒体服务。

此外，符合条件的山姆会员店消费可获得 2% 的 Sam's Cash 返利。相关权益均受订单金额、参与门店及具体服务条款限制。

沃尔玛表示，现有会员也可升级或合并服务，符合条件的 Walmart+ 年度会员每年额外支付 22 美元（现汇率约合 147.3 元人民币）即可升级；山姆会员店 Plus 会员可免费激活 Walmart+；普通山姆会员则可额外支付 60 美元（现汇率约合 401.6 元人民币）升级至 Plus 会员并获得 Walmart+ 权益。已经分别付费购买两项服务的用户，可以关联账户，符合条件者可获得 Walmart+ 会员费按比例退款。