剪剪剪剪剪：剪映 SVIP 超级会员 79 → 15 元 / 月 1.9 折年内探底，支持电脑端

剪映 SVIP 超级会员官方定价 758 元 / 年，连续包年 599 元 / 年，单月 79 元。

今日官方仅需 180 元即可入手年卡，折合仅需 15 元 / 月好价：

京东 11.11 无门槛红包支持 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取。

1 年后到期 499 元自动续费，下单后可按官方提示取消续费。

具体区别

可用终端

VIP：仅手机 + 平板 App 可用，电脑剪映专业版 不享受 会员权益。

SVIP：手机、平板、电脑端（Windows / Mac）三端通用，草稿跨设备同步。

云空间

VIP：100GB 个人云空间

SVIP：1TB 个人云空间

AI 积分（AI 功能消耗）

VIP：每月 1200 积分（红钻素材 / AI）

SVIP：每月 3200 积分（红钻 + 蓝钻全部 AI 功能）

素材 & AI 功能

VIP：解锁红钻会员素材、基础 AI（AI 字幕、基础 AI 成片）

SVIP：红钻 + 蓝钻全部素材，解锁高阶 AI：AI 数字人、智能包装、行业模板、AI 扩图、AI 故事、高级提词器等 SVIP 专属功能

导出画质

VIP：1080P 无水印导出

SVIP：4K 超清无水印导出

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】