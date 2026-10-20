剪剪剪剪剪：剪映 SVIP 超级会员 79 → 15 元 / 月 1.9 折年内探底，支持电脑端

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具体区别
可用终端
VIP：仅手机 + 平板 App 可用，电脑剪映专业版不享受会员权益。
SVIP：手机、平板、电脑端（Windows / Mac）三端通用，草稿跨设备同步。
云空间
VIP：100GB 个人云空间
SVIP：1TB 个人云空间
AI 积分（AI 功能消耗）
VIP：每月 1200 积分（红钻素材 / AI）
SVIP：每月 3200 积分（红钻 + 蓝钻全部 AI 功能）
素材 & AI 功能
VIP：解锁红钻会员素材、基础 AI（AI 字幕、基础 AI 成片）
SVIP：红钻 + 蓝钻全部素材，解锁高阶 AI：AI 数字人、智能包装、行业模板、AI 扩图、AI 故事、高级提词器等 SVIP 专属功能
导出画质
VIP：1080P 无水印导出
SVIP：4K 超清无水印导出
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