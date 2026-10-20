消息称华为乾崑准备推出新智驾方案：比 ADS Pro 更便宜，但又高于 SE 版本

IT之家 10 月 20 日消息，据博主 @新出行贺磊 分享，华为乾崑最近的智驾用户开通费的问题开始遇到阻力，他们也在积极地调研中。

该博主透露，华为乾崑准备推出一款新的智驾方案，价格比 ADS Pro 更便宜，但又高于 SE 版本。博主还在评论区补充，称新方案对比的是 SE，应该能力是提升的。

据IT之家了解，华为乾崑智驾共有 Ultra / Max / Pro / SE 四个档位：

第 1 档是 ADS SE 基础版：满足基本的主动安全、泊车辅助、高速 NCA 及城区 LCC+ 功能，经济型车型首选。

第 2 档是 ADS Pro 增强版：搭载舱内激光视觉传感器，主动安全能力与城区 LCC+ 功能进一步增强，标准型车型首选。

第 3 档是 ADS Max 超阶版：搭载高性能超远距激光，可选配分布式毫米波雷达及高精度固态激光雷达，支持全维主动安全、高速 NCA、城区 NCA 及车位到车位与泊车代驾等高级功能，豪华型车型首选。

第 4 档是 ADS Ultra 旗舰版：具备高速 L3 能力，高端旗舰车型首选。

在今年 4 月 23 日晚，华为乾崑智驾 ADS 5 正式发布。算法层面，华为发布了面向自动驾驶的 AI 智能体 WEWA 2.0 架构。该架构在云端引入 Multi-Agent 博弈技术与在线强化学习机制；在车端应用了安全风险场技术进行实时安全评估，并通过 Driving Agent 模块完成出行任务的策略优化。

华为官方曾表示，华为乾崑智驾 ADS 4 Max / Pro / SE 升级到华为乾崑智驾 ADS 5 Max / Pro / SE 对应版本，不存在硬件限制。

今年 6 月，华为乾崑智驾 ADS Max 高阶功能包限时优惠价格到期，自 7 月 1 日起将恢复原标准价格（一次性购买 36000 元）。不过车企一般会推出智驾功能包的优惠活动，搭载舱内激光雷达的 Pro 方案首月价格 6,000 元、搭载 896 线双光路图像级激光雷达的 Max 到 Ultra 方案首月价格 15,000 元。

▲ 图源：华为乾崑智能汽车解决方案官网