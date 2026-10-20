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华为详解 Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案，支持动态窄频宽、真双频并发、无缝漫游等技术

2026/10/20 23:52:46 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 20 日消息，华为官网迎来更新，详细介绍了 Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案。

华为官网显示，基于标准 Wi-Fi 7 协议，华为 Wi-Fi 7+ 依⁠托凌霄 760 系列路由与终端芯片，构筑端到端同源架构。通过芯片级底层协⁠议的深度协同与联合调试，消除异构芯⁠片间的兼容损耗，实现“1+1＞2”的性⁠能提升。

其中，凌霄 760 芯片应用于华为路由（属于 Wi-Fi 芯片）、凌霄 760M 芯片应用于华为手机、平板终端设备（属于短距通信芯片）。

IT之家附华为 Wi-Fi 7+ 技术点如下：

动态窄频宽

  • 路由器和手机的功率存在差异，在穿墙或⁠者远距离时，路由的信号能到手机，但手机回传的信号到不了路由器，则导致数据传⁠输失败。手机明明有信号，但却上⁠不了网，这就是常见的家庭 Wi-Fi“长⁠短⁠手”问⁠题。依托凌霄芯片协同，华⁠为 Wi-Fi 7+ 实⁠现了频宽动态智能调⁠节，当信号转弱时，会自动压缩频宽，在功率不变情况下提升功率谱密⁠度。

真双频并发

  • 标准 Wi-Fi 7 的 MLO 双频并发，仅仅是物⁠理层面的同时连接，在复杂干扰环境下切换不及时，导致卡顿。为解决这些问⁠题，华为 Wi-Fi 7+ 通过凌霄芯片协同，能实时感知 2.4 GHz 与 5 GHz 频段的空口时延，避开高干扰通道，并动态叠加双频带宽进行并行传输，保障 Wi-Fi 在多设备抢占或弱网环境下，时延波动可降低 80%

双频无缝漫游

  • 在大户型或复式住宅的多路由组网环境中，传统漫游切换往往伴随着瞬间的断连与卡顿。华为 Wi-Fi 7+ 利用真双并发底层优势，研发出双频无缝漫⁠游技术。在用户移动的过程中，终端会通过两个频段同时连接新旧路由，在信号交⁠替的瞬间实现“边走边连”的无缝切换。这种独有的双链路衔接机制，消除了漫游时的丢包现象。

目前，华为路由 BE3 Pro 系列、华为路由 X1 系列、华为路由 X3 Pro 日照金山、华为凌霄子母路由 Q7 网线版均支持 Wi-Fi 7+。IT之家另附支持 Wi-Fi 7+ 的华为手机 / 平板设备清单如下（仅 HarmonyOS 6 及以上版本支持 Wi-Fi 7+）：

  • HUAWEI Mate 90 系列

  • HUAWEI Mate X7 系列

  • HUAWEI Mate 80 系列

  • HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate XTs | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate 70 RS | ULTIMATE DESIGN

  • HUAWEI Mate 70 Pro+

  • HUAWEI Mate 70 Air

  • HUAWEI Pura 90 系列

  • HUAWEI Pura 80 系列

  • HUAWEI Pura X Max 系列

  • HUAWEI Pura X 系列（需升级至 HarmonyOS 6 及以上版本）

  • HUAWEI Pura X View

  • nova 15 Ultra

  • nova 15 Pro

  • nova 14 Ultra

  • nova 14 Pro

  • HUAWEI MatePad Pro Max

  • HUAWEI MatePad Edge

  • HUAWEI MatePad Mini 系列（需升级至 HarmonyOS 6.0.0.328 及以上版本）

  • HUAWEI MatePad Pro 12 英寸

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸（第三代）

▲ IT之家实拍：华为 Mate 90 系列手机线下展出
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关键词：WiFi 7+华为凌霄芯片凌霄 760

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