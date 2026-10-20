华为详解 Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案，支持动态窄频宽、真双频并发、无缝漫游等技术

路由器和手机的功率存在差异，在穿墙或⁠者远距离时，路由的信号能到手机，但手机回传的信号到不了路由器，则导致数据传⁠输失败。手机明明有信号，但却上⁠不了网，这就是常见的家庭 Wi-Fi“长⁠短⁠手”问⁠题。依托凌霄芯片协同，华⁠为 Wi-Fi 7+ 实⁠现了频宽动态智能调⁠节，当信号转弱时，会自动压缩频宽，在功率不变情况下提升功率谱密⁠度。