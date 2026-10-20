华为详解 Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案，支持动态窄频宽、真双频并发、无缝漫游等技术

IT之家 10 月 20 日消息，华为官网迎来更新，详细介绍了 Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案。
华为官网显示，基于标准 Wi-Fi 7 协议，华为 Wi-Fi 7+ 依托凌霄 760 系列路由与终端芯片，构筑端到端同源架构。通过芯片级底层协议的深度协同与联合调试，消除异构芯片间的兼容损耗，实现“1+1＞2”的性能提升。
其中，凌霄 760 芯片应用于华为路由（属于 Wi-Fi 芯片）、凌霄 760M 芯片应用于华为手机、平板终端设备（属于短距通信芯片）。
IT之家附华为 Wi-Fi 7+ 技术点如下：
动态窄频宽
路由器和手机的功率存在差异，在穿墙或者远距离时，路由的信号能到手机，但手机回传的信号到不了路由器，则导致数据传输失败。手机明明有信号，但却上不了网，这就是常见的家庭 Wi-Fi“长短手”问题。依托凌霄芯片协同，华为 Wi-Fi 7+ 实现了频宽动态智能调节，当信号转弱时，会自动压缩频宽，在功率不变情况下提升功率谱密度。
真双频并发
标准 Wi-Fi 7 的 MLO 双频并发，仅仅是物理层面的同时连接，在复杂干扰环境下切换不及时，导致卡顿。为解决这些问题，华为 Wi-Fi 7+ 通过凌霄芯片协同，能实时感知 2.4 GHz 与 5 GHz 频段的空口时延，避开高干扰通道，并动态叠加双频带宽进行并行传输，保障 Wi-Fi 在多设备抢占或弱网环境下，时延波动可降低 80%。
双频无缝漫游
在大户型或复式住宅的多路由组网环境中，传统漫游切换往往伴随着瞬间的断连与卡顿。华为 Wi-Fi 7+ 利用真双并发底层优势，研发出双频无缝漫游技术。在用户移动的过程中，终端会通过两个频段同时连接新旧路由，在信号交替的瞬间实现“边走边连”的无缝切换。这种独有的双链路衔接机制，消除了漫游时的丢包现象。
目前，华为路由 BE3 Pro 系列、华为路由 X1 系列、华为路由 X3 Pro 日照金山、华为凌霄子母路由 Q7 网线版均支持 Wi-Fi 7+。IT之家另附支持 Wi-Fi 7+ 的华为手机 / 平板设备清单如下（仅 HarmonyOS 6 及以上版本支持 Wi-Fi 7+）：
HUAWEI Mate 90 系列
HUAWEI Mate X7 系列
HUAWEI Mate 80 系列
HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate XTs | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate 70 RS | ULTIMATE DESIGN
HUAWEI Mate 70 Pro+
HUAWEI Mate 70 Air
HUAWEI Pura 90 系列
HUAWEI Pura 80 系列
HUAWEI Pura X Max 系列
HUAWEI Pura X 系列（需升级至 HarmonyOS 6 及以上版本）
HUAWEI Pura X View
nova 15 Ultra
nova 15 Pro
nova 14 Ultra
nova 14 Pro
HUAWEI MatePad Pro Max
HUAWEI MatePad Edge
HUAWEI MatePad Mini 系列（需升级至 HarmonyOS 6.0.0.328 及以上版本）
HUAWEI MatePad Pro 12 英寸
HUAWEI MatePad Air 12 英寸（第三代）