华为 WATCH FIT 5 系列智能手表 HarmonyOS 7 版本升级一图览发布，新增支持冠心病研究项目等

1. 系统界面焕新升级，表盘及多任务列表等新增光影效果，锻炼记录及计算器等页面更具层次感，为您呈现更舒适的交互体验

2. 新增 HarmonyOS 7 光穹表盘，柔和流光漫过盘面，光影层次细腻通透，将静谧和灵动凝于腕间

3. 新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件，轻松打造好看又好玩的专属表盘

4. 情绪健康新增毛茸茸和星尘主题，给心情换个新皮肤，以柔软或辽阔，接住您此刻的心情 (情绪健康应用> 设置 > 主题)

5. 新增腕上家庭空间，支持实时关注家人健康和运动数据，还可通过手表发送问候，随时传递对家人的关心 (请将华为运动健康应用更新至最新版本)

6. 华为创新研究应用新增冠心病研究项目，可在手表侧直接启动冠心病风险评估（HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 支持）

7. 支持在手表侧激活脉搏波心律失常分析、心电图（心电图 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 支持）

8. 设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”，同时控制中心支持添加熄屏显示快捷入口

9. 支持同步华为手机地震预警消息，及时通知提升安全保障

10. 闹钟应用全新改版，带来更个性化的唤醒体验：

1) 支持闹钟铃声单独设置，您可自由更换闹钟系统铃声

2) 支持单个闹钟选择振动强度，同时振动支持与铃声同步，让振动节奏更贴合您的偏好 (闹钟> 新建或编辑闹钟 > 闹钟铃声 > 振动)

11. 滑雪运动涵盖户外双板、户外单板、越野滑雪、室内双板、室内单板五大模式，支持越野滑雪轨迹导入和分享、滑雪地图下载，让您尽享滑雪乐趣