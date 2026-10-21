Meta AI 助手 Muse 上线 40 天美国下载量破千万，仅 11 款应用曾达成该纪录

IT之家 10 月 21 日消息，Meta 的人工智能助手 Muse 现已跻身仅十余个上线 40 天内美国下载量破千万的移动应用行列。市场情报机构 Sensor Tower 的最新数据显示，Muse 自 9 月推出以来，累计下载量达 1090 万次，其中美国地区下载量为 1020 万次。

Sensor Tower 高级洞察分析师卡拉 · 李（Kara Lee）表示，迄今为止仅有另外 11 款应用达成过这一上线后的里程碑，上一款实现该成绩的正是 Meta 的 Threads，时间为 2023 年 7 月。

李提到，其余达成这一规模的应用大多是手游，例如堡垒之夜（Fortnite）、绝地求生手游（PUBG Mobile）、宝可梦 GO（Pokémon GO）等。除 Threads 之外，迪士尼 +（Disney+）是唯一跻身这个精英榜单的非游戏类应用。

IT之家注意到，Meta 取得这一成绩，依托于公司可以借助旗下其他产品推广新应用，Threads 和 Muse 都是采用这套打法。Threads 依托 Instagram 的社交关系网络搭建，其内容已被整合到 Facebook 和 Instagram 中。而 Muse 的增长不仅得益于 Meta 在拥有 36 亿日活用户的全系应用内推广这款 AI 智能体，公司还投入大量广告资源，为 Muse 引流拉新。

Sensor Tower 的数据显示，Meta 在 10 月将全部广告预算的 39% 用于推广 Muse，高于上月的 23%。此外，按广告曝光量统计，Muse 本月在美国品牌榜单升至第 21 位，9 月时仅排在第 73 位。

不过，推广一款应用和热度褪去之后留住用户，是两码事。而 Muse 的用户留存表现，优于 ChatGPT、Claude、Grok 等 AI 竞品。

在美国市场，这款应用的 7 日留存率为 30%，14 日留存率为 23%。对比来看，该机构的数据显示，竞品的平均 7 日留存率为 19%，14 日留存率为 16%。

Muse 还达成了另一项能够体现用户活跃度的里程碑：10 月 16 日，其日活跃用户数量首次达到 250 万，环比上周上涨 15%。

这款 Meta 最新推出、可替用户处理各类任务的 AI 应用，自上线以来取得了爆发式成功。其一度登上苹果 App Store 榜首，部分指标甚至超过 ChatGPT 刚推出时的表现。这次新的里程碑再次拉开与竞品的差距：ChatGPT 上线前 40 天在美国的下载量为 370 万次，而 Grok 和 Claude 同期美国下载量分别只有 50 万次与 20 万次。

全球范围来看，ChatGPT 的下载量高于 Muse，上线前 40 天全球下载量约 1500 万次。但二者并不适合直接对比，因为 ChatGPT 面向的市场更广。Muse 目前仅在美国和加拿大上线，而 ChatGPT 的应用还吸引了日本、巴西、德国等市场的用户（例如上线前 40 天，日本贡献了其全球安装量的 25%）。

上线至今，Muse 在美国苹果 App Store 榜单几乎一直稳居第一，仅在 10 月 19 日被流媒体应用 Kick 短暂超过。截至当地时间周二，其已经重新夺回榜首位置。过去 30 天里，Muse 在谷歌应用商店也一直排名第一。