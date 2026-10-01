仅用 22 天：Meta Muse 超越 ChatGPT，成美国下载量破 500 万次最快 AI 应用

IT之家 10 月 1 日消息，根据市场调查机构 Sensor Tower 公布数据，Meta 的 AI 助手 Muse 上线约三周，下载量突破 500 万次，成为美国 App Store 免费榜榜首，并连续 12 天保持榜首位置。

Sensor Tower 高级洞察分析师 Kara Lee 预测 Muse 下载量在 9 月 30 日（耗时 22 天）突破 500 万次，达到这一规模所用时间明显短于 ChatGPT（56 天）、Grok（103 天）与 Claude（492 天）。IT之家附上相关图表如下：

Sensor Tower 统计显示，美国市场仅有 23 款应用在上线 22 天内下载量超过 500 万次。其中约 85% 为移动游戏，如《Fortnite》《Pokémon GO》《Candy Crush》。非游戏类仅 3 款：Disney+、HBO Max 与 Threads，同期下载量分别约 2000 万、1800 万与 1400 万。

Muse 被定义为“智能体 AI 助手”，可代表用户执行多步骤任务。其能力包括浏览网页、发送电子邮件、在线购物、填写表单以及预订旅行行程。

Meta 自 9 月 16 日起加大 Muse 的广告投放力度，当日下载量环比增长 73%。过去两周，Muse 占 Meta 自有广告展示量的最高 50%，Facebook 与 WhatsApp 的展示份额相应下降。