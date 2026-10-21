美团“红灯停表”近期将在杭州落地，骑手配送计时可跟着红灯暂停

IT之家 10 月 21 日消息，美团昨天（20 日）在公众号发文宣布，“红灯停表”近期将在当地交管部门指导下在杭州落地，骑手遇到红灯停下来，配送计时也跟着暂停。

美团还将在杭州试点向商家投放首批“出餐自拍”设备，让骑手接单时就能看到真实的出餐状态，更好安排取送时间。

根据介绍，今年 7 月“红灯停表”在多地实践，许多骑手都表示减轻了不少送单焦虑，也更注重交通安全了，骑手遇到红灯停下来，配送计时也跟着暂停。

IT之家此前报道，今年 7 月 31 日，苏州交警联合美团在全国首创推出“红灯停表”暖心举措，首批覆盖千余个路口，随后淘宝闪购等平台也陆续跟进上线“等灯不计时”服务。截至 8 月 25 日，苏州市区骑手闯红灯违法率下降 27.5%，事故率下降 12.4%。

当骑手在交通路口等红灯时，页面呈现红灯倒计时读秒信息，美团骑手 AI 安全助手发布提示信息“红灯停一停，正在记录等灯时长，订单结束时将延长本单配送时间”，骑手还可在该页面中看到所在区域的禁行道路信息，选择不同的配送路线，或根据需求自主决定配送线路。

今年 8 月，美团透露，无锡、上海、杭州、成都、南昌、兰州等 20 余个城市也在评估中，具备条件的城市将陆续上线，预计今年内覆盖超百万骑手。接下来，美团也会同步推动用户端的实时信息展示，争取让用户未来也能看到骑手的实时配送情况，减少焦虑。