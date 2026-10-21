守护你的上网安全：谷歌 Chrome 浏览器将升级反诈骗，新增“可疑网站”机制

IT之家 10 月 21 日消息，谷歌昨日（10 月 20 日）发布博文，为了保护用户上网安全，帮助用户识别并抵御不断演变的网络诈骗，新增“可疑网站警告”、Gemini 模型分析和 ClickFix 社工攻击拦截三项新功能。

谷歌表示将会在 Chrome 浏览器中进一步增强安全浏览（Safe Browsing）增强保护模式，针对网络诈骗部署新防御措施，更精准识别钓鱼、社交工程、虚假杀毒软件、假冒浏览器更新及“ClickFix”攻击等。

歌表示，与标准保护模式相比，增强保护模式可让用户在钓鱼、社交工程、通知滥用及其他诈骗面前获得约十倍的安全提升；截至 2025 年，已有超过 10 亿 Chrome 用户启用该模式。

第一项功能是新的分级网站警告。Chrome 将把风险提示区分为“可疑网站”和“危险网站”两类：前者针对置信度较低、可能造成伤害的页面，采用差异化的界面、图标、颜色与文案，提醒用户谨慎操作；后者则针对已被判定为恶意、风险较高的网站，继续显示用户熟悉的整页红色拦截警告。IT之家附上相关图片如下：

Chrome 浏览器发出可疑网站警告

Chrome 浏览器发出危险网站警告。

第二项功能是扩大 Gemini 反诈骗应用范围。设备端 Gemini 此前已用于识别技术支持类诈骗；如今，谷歌转向更强大的服务器端 Gemini 模型，以覆盖虚假杀毒软件、假冒浏览器更新等更广泛的骗局。

该模型会分析页面所代表的品牌、页面意图及诈骗可能性评分，安全浏览系统再结合域名信誉等信号作出最终判断。谷歌强调，只有当网站已出现高置信度诈骗迹象后，页面文本才会被发送至服务器，且内容为临时处理，不会被记录、保留或用于模型训练。

第三项措施针对“ClickFix”社交工程攻击。此类骗局诱导用户复制并运行看似用于“修复问题”的命令，实际却可能调用 PowerShell、cmd.exe 等系统自带工具下载恶意软件。

Chrome 现在能检测用户是否复制了可疑命令；在去除个人身份信息后，剪贴板内容会被送至安全浏览分析，若判定危险，Chrome 将弹出警告。谷歌称该机制追求高精准度，以减少对开发者正常操作的干扰。