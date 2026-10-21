部分苹果 iPadOS 27 用户反馈隔空播放 Bug：演示时切换应用会泄露屏幕内容

IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 20 日）发布博文，报道称基于多名社区用户反馈，在 iPadOS 27 系统中使用隔空播放（AirPlay）演示时，每次切换应用都可能导致观众看到你的私人窗口，目前尚无解决方法。

教师 Teddy Svoronos 反馈称在 iPadOS 27 中通过隔空播放演示时，只要点击演示应用以外的区域或切换应用，外接屏幕就可能从演示文稿变为整个 iPad 屏幕，导致私人笔记、点名名单、投票结果等未打算公开的内容被观众看到。

该媒体指出，在 iPadOS 26 系统中，用户可通过上滑并从程序坞选择支持的应用来转移演示控制权；而在 iPadOS 27 系统中，系统会将控制权交给最近点击的应用，干扰演示过程中的多任务操作。IT之家附上相关视频如下：

不同应用的恢复方式也不一致：Goodnotes 在重新点击窗口后可恢复演示者视图；Keynote 会完全退出演示；PowerPoint 则需要重新启动演示文稿。

问题根源方面，该媒体表示由于不同应用恢复演示的方式不同，目前仍无法确定这是苹果的 Bug、AirPlay 设计变更，还是系统与部分应用交互后产生的问题。不过报道明确认为，即使存在应用侧因素，主要责任也不在第三方开发者。