苹果解密首款智能家居中枢 HomeView 核心优势：极简设计与 Siri AI 双王牌

IT之家 10 月 21 日消息，本月在接受科技媒体 The Verge 采访时，苹果家居产品营销副总裁凯安 · 德兰斯（Kaiann Drance）表示，公司首款智能家居中枢 HomeView 并非单纯堆叠功能，其“杀手锏”是极简体验与 Siri AI。

德兰斯表示助 Siri AI，HomeView 能以“过去从未实现的方式”整合家庭设备与日常任务。苹果 AI 产品营销副总裁莉莲 · 林孔（Lilian Rincon）进一步解释，用户可以用更接近日常口语的方式发出指令，不必记忆固定命令或复杂操作路径，可以自然地提出要求，例如调节恒温器温度等。

IT之家援引博文介绍，与 iPhone、iPad 相比，HomeView 的核心价值在于“始终可用”。它固定在家中同一位置，持续通电、无需解锁，家人走近即可控制灯光、空调、安防摄像头或查看日程；它还可作为 Apple Home 控制中心，并首次支持便捷的多用户切换。

林孔强调，苹果并不希望 Siri 变成一个“为了聊天而聊天”的 AI 伴侣。她认为许多语音助手会不断追问用户以获取更多信息，而 Siri AI 的目标是理解需求、直接执行任务、展示必要信息，然后“退出用户的视线”。

不过，HomeView 也面临一些现实限制。该设备预计要到 2026 年 11 月 13 日才正式发货；其屏幕较小，且不能直接运行应用，观看 Apple TV 等内容仍需通过 iPhone 使用 AirPlay。有报道称，苹果已在研发配备更大显示屏的后续版本。

HomeView