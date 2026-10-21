6 年更新承诺：微软 Surface Laptop Ultra 驱动 / 固件将支持至 2032 年

IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 20 日）发布博文，报道称微软 Surface Laptop Ultra 官方承诺 6 年更新，驱动程序和固件更新将持续到 2032 年 10 月 16 日。

驱动程序和固件虽不像系统大版本那样显眼，却直接影响笔记本的稳定性、续航、外设兼容性与安全修复。固件内置于硬件组件中，驱动则负责让 Windows 与处理器、显卡、电池、接口等硬件正常通信。

按照微软现行政策，2021 年 1 月 1 日及之后发布的 Surface 设备，通常可获得至少六年的驱动与固件支持，Surface Laptop Ultra 的支持周期与这一标准一致。

驱动与固件支持到期，并不意味着设备立即“报废”。微软表示，即便达到驱动和固件生命周期终点，Surface Laptop Ultra 仍可继续接收 Windows 11 系统更新。

不过用户若想持续获得驱动与固件更新，需确保设备运行的是过去 30 个月内的 Windows 11 版本。换言之，长期不更新系统，可能导致厂商停止为旧系统版本提供配套的硬件层更新。

Surface Laptop Ultra 刚开始发货，定位高性能移动工作站，采用 NVIDIA RTX Spark 平台，配备 N1X CPU、RTX GPU，最高可选 128GB 统一内存，并配备 Mini LED 显示屏和较丰富的接口。IT之家附上相关售价信息如下：

CPU GPU 内存 SSD 颜色 售价 18 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核 24GB 统一内存 512GB 亮铂金 21,988 元 18 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核 24GB 统一内存 1TB 亮铂金 25,188 元 18 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核 32GB 统一内存 1TB 夜幕色 27,588 元 18 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核 32GB 统一内存 1TB 亮铂金 27,588 元 20 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核 32GB 统一内存 1TB 夜幕色 30,788 元 20 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核 32GB 统一内存 1TB 亮铂金 30,788 元 20 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核 48GB 统一内存 1TB 夜幕色 33,188 元 20 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核 64GB 统一内存 2TB 夜幕色 38,788 元 20 核 NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核 128GB 统一内存 1TB 夜幕色 48,388 元

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