6 年更新承诺：微软 Surface Laptop Ultra 驱动 / 固件将支持至 2032 年

IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 20 日）发布博文，报道称微软 Surface Laptop Ultra 官方承诺 6 年更新，驱动程序和固件更新将持续到 2032 年 10 月 16 日。
驱动程序和固件虽不像系统大版本那样显眼，却直接影响笔记本的稳定性、续航、外设兼容性与安全修复。固件内置于硬件组件中，驱动则负责让 Windows 与处理器、显卡、电池、接口等硬件正常通信。
按照微软现行政策，2021 年 1 月 1 日及之后发布的 Surface 设备，通常可获得至少六年的驱动与固件支持，Surface Laptop Ultra 的支持周期与这一标准一致。
驱动与固件支持到期，并不意味着设备立即“报废”。微软表示，即便达到驱动和固件生命周期终点，Surface Laptop Ultra 仍可继续接收 Windows 11 系统更新。
不过用户若想持续获得驱动与固件更新，需确保设备运行的是过去 30 个月内的 Windows 11 版本。换言之，长期不更新系统，可能导致厂商停止为旧系统版本提供配套的硬件层更新。
Surface Laptop Ultra 刚开始发货，定位高性能移动工作站，采用 NVIDIA RTX Spark 平台，配备 N1X CPU、RTX GPU，最高可选 128GB 统一内存，并配备 Mini LED 显示屏和较丰富的接口。IT之家附上相关售价信息如下：
|CPU
|GPU
|内存
|SSD
|颜色
|售价
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|24GB 统一内存
|512GB
|亮铂金
|21,988 元
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|24GB 统一内存
|1TB
|亮铂金
|25,188 元
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|32GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|27,588 元
|18 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，5120 核
|32GB 统一内存
|1TB
|亮铂金
|27,588 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|32GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|30,788 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|32GB 统一内存
|1TB
|亮铂金
|30,788 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|48GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|33,188 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|64GB 统一内存
|2TB
|夜幕色
|38,788 元
|20 核
|NVIDIA RTX Spark™ N1X，6144 核
|128GB 统一内存
|1TB
|夜幕色
|48,388 元