微软解释 Win11“反直觉”文件夹：System32 装 64 位文件，SysWOW64 反而装 32 位文件

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 20 日）发布博文，报道称微软再次解释了 Windows 11 系统中的“反直觉”文件夹命名问题：System32 装 64 位文件，SysWOW64 反而装 32 位文件。

在 Windows 11 26H2 版本中， kernel32.dll 同时存在于 System32 和 SysWOW64 文件夹中，但 64 位版本和 32 位版本的大小不同。

该媒体指出在现有 64 位 Windows 11 系统中，System32 文件夹存放的是 64 位系统文件，而名称中带“64”的 SysWOW64 文件夹，实际保存的是 32 位程序的文件。

微软文档及资深工程师 Raymond Chen 解释称该安排源于历史兼容性考量。IT之家援引博文介绍，在 16 位 Windows 时代，系统文件存放在 C:\Windows\System；当 32 位 Windows 出现后，微软新增 System32 用于存放 32 位文件，名称中的“32”由此而来。

32 位命令提示符报告为 x86 架构，并且在被询问 System32 目录时，检测到了 SysWOW64 的 kernel32.dll 文件。

但到了 64 位 Windows 普及时期，大量程序、脚本和安装器已将 System32 路径硬编码，若微软将该目录改用于 32 位文件，许多旧程序会加载错误的 DLL，甚至导致安装或运行失败。

微软最终决定让 System32 始终存放与当前操作系统架构一致的文件，也就是 64 位 Windows 中的 64 位文件。

为了让数量庞大的 32 位旧应用继续运行，Windows 引入 WOW64 兼容层和“文件系统重定向器”：当 32 位程序请求访问 System32 时，系统会在后台将其悄悄转向 SysWOW64。

因此，SysWOW64 中的“64”指的是运行它的 64 位 Windows，而 WOW64 的含义则是“Windows 32-bit on Windows 64-bit”。这一机制还延伸到注册表和程序目录，例如 32 位应用会使用 Wow6432Node 注册表视图及 Program Files (x86) 目录。

在 Windows 11 中，32 位应用程序在 WOW6432Node 下拥有自己的注册表视图。