小米米家床头灯 3 上架：升级全光谱自然光，众筹价 269 元

IT之家 10 月 21 日消息，小米米家床头灯 3 已上架，将于 10 月 28 日上午 10 点开启众筹，众筹价 269 元。IT之家注意到，新品主打“柔光淡彩、安心好眠”的卧室照明场景。产品在延续床头灯品类氛围光属性的同时，重点升级全光谱自然光、低饱和淡彩光效、挥手 / 触控交互与节律照明能力，并接入 Xiaomi HyperOS Connect 与小米澎湃智联生态。

核心光质方面，米家床头灯 3 采用升级全光谱灯珠，官方标称太阳光谱拟合度 GFC＞0.98；作为日常照明使用时，最高光通量可达 570lm，最低光通量可低于 1lm，兼顾起夜、阅读、伴睡等亮度需求。显色指数为 Ra90，官方称可更好还原自然肤色、书本色彩、电子屏幕画面与家具质感。

灯效与氛围能力上，新品提供低饱和淡彩光效，内置雪山、森林、蓝调、落日、晴空等场景取向，并搭载 11 款动态灯效、7 款静态灯效，支持 1600 万色彩调节。交互方面，灯体升级顶部全区域触控感应，伸手即可开灯；长触或在触控区停留可切换不同预置灯效，降低黑暗环境下的操作成本。

结构与光学设计上，产品强调“360° 通体柔光”：内部通过扩散器对光源进行匀光处理，配合进口扩散材料制成的内灯罩再次打散柔化光线，外灯罩采用硬磨砂喷涂工艺，使光线更通透、光感更柔和。安全认证方面，页面列出 TÜV 南德国际认证、IEC RG0 无蓝光危害光生物安全、IEEE 无频闪危害等背书，方向直指睡前用眼的舒适与低刺激。

用户可在米家 App 中自定义“晨光唤醒”和“柔光助眠”灯光方案：清晨灯光按预设时间缓慢变亮，以自然光感唤醒身体；夜晚则可调至低亮度暖光，营造入睡氛围。生态层面，产品支持小米澎湃智联与小爱同学语音控制，可与多个智能设备联动，官方示例包括小爱音箱、智能门锁等，并可在米家 App 中设置多种自动化联动场景。

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