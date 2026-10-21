问界发布关于陕西省榆林神木市车辆事故的说明：事发时车辆处于人驾状态，车速 139.1km/h

IT之家 10 月 21 日消息，问界用户服务官方今日（10 月 21 日）发布关于陕西省榆林神木市车辆事故的说明。IT之家附全文如下：

2026 年 10 月 17 日 23 点 25 分左右，一辆问界汽车在榆林神木市发生碰撞后起火。碰撞发生后，车辆紧急呼叫（eCALL）系统即时触发并接通，同时问界道路救援中心拨打 122 上报事故信息，协助开展救援。对于此次意外事故，我们深表痛心。

经初步核实：事发时车辆处于人驾状态，行经至交汇路口时车速为 139.1km/h（事发路段限速 50km/h），因车速过高撞击路口方形的交通灯立柱后起火，起火位置为车辆前部。事发前车辆未见异常。

关于车辆起火原因，初步分析为高速情况下车辆机舱遭受剧烈撞击引发线路短路及油液泄漏，导致起火燃烧。目前我方正在全力配合相关部门开展事故调查工作，详细结论以官方最终调查结果为准。

同时，我们留意到网络上出现“电池爆燃”、“智驾撞击”等不实信息，恳请大家理性看待事件，不信谣、不传谣，共同维护清朗的网络环境。