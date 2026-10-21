荣耀 WIN 2“年度 T0 电竞夯机”发布：骁龙 8EE6 旗舰芯、2K 185Hz 屏幕，国补到手价 4999 元起

IT之家 10 月 21 日现场消息，以“荣耀 WIN 电竞宇宙嘉年华”为主题的荣耀新品发布会今日在杭州举行。荣耀 WIN 2 今日正式发布，号称“年度 T0 电竞夯机”，定价 5499 元起、国补到手价 4999 元起。

12GB+256GB 规格：定价 5499 元、国补到手价 4999 元；

16GB+256GB 规格：定价 5799 元、国补到手价 5299 元；

12GB+512GB 规格：定价 6299 元、国补到手价 5499 元；

16GB+512GB 规格：定价 6999 元、区域补贴价 6199 元；

16GB+1TB 规格：定价 7999 元、区域补贴价 7199 元。

据介绍，荣耀 WIN 2 采用全新战斗美学设计，共推出红蓝 Buff、指定赢、快开黑三种配色，正面采用 0.93mm 极窄四等边设计；全新 WIN 能量环可实现 40+ 种游戏光效，光影律动之间电竞氛围和专属感拉满。新机还配备精研雾面金属中框、整机支持 IP68+IP69+IP69K 超可靠防尘防水。

新机首批搭载 2nm 工艺制程旗舰芯片 —— 第六代骁龙 8 超级至尊版（简称骁龙 8EE6），CPU 主频最高 5.01GHz，支持全新荣耀幻影引擎深度调校，配合 LPDDR5X Ultra 旗舰高速内存与 UFS 4.1 旗舰高速闪存。根据荣耀实验室数据，荣耀 WIN 2 安兔兔综合性能跑分达 5702964 分。

同时，荣耀幻影引擎迎来升级，支持独家 AI 渲显分离，宣称 1% Low 帧提升 20FPS，配合独家 AI 光追技术，等效光线渲染可达 1.2 亿/s，可保障重载游戏下更高画面解析力与持久稳定高帧输出，实现 T0 级性能释放。

荣耀 WIN 2 还搭载荣耀东风双子星涡轮散热，采用全新双风扇设计，拥有 1.19CFM 行业超大总风量，散热性能提升 150%；配合行业首创立体风网散热架构，双风扇协同立体散热，解决了高负载游戏场景下机身发烫、性能降频痛点。风道通过黑科技创新，模拟核电站冷却塔贯流设计，风量利用率提升 229%。

新机的扇叶设计同样迎来创新升级，行业首发黄金分割双圆弧扇叶涡轮，同风量风噪降低 9dB，总风量提升 284%。

荣耀 WIN 2 全系标配 2K 185Hz 双芯绿洲屏，支持 40+ 款原生高刷游戏；内置荣耀自研 WIN DISPLAY 超显芯片，行业首发分频双套 Demura 像素校准、行业首发全高刷 5920Hz PWM 零风险调光、行业独家芯片级动态离焦舒缓，以及芯片级亮度控制方案。

同时，新机针对暗光游戏护眼专项优化，支持游戏黑平衡、游戏柔光舒缓两大电竞护眼创新科技；同时支持 3D 游戏防眩晕、个性化显示、专业色彩管理、动态离焦等多重护眼能力。

荣耀 WIN 2 系列手机还搭载 WIN TOUCH 触控芯片，支持行业超高 5000Hz 瞬时触控采样率、520Hz 真十指触控采样率和 800Hz 陀螺仪采样率。

新机内置 10100mAh 巨无霸青海湖电池，支持有线超级快充至高 100W + 无线超级快充 80W，接口还支持 USB3.2。

荣耀 WIN 2 系列手机还在影音沉浸、网络增强、操控手感与游戏服务等多维度进行了升级。新机搭载超大音腔双 1216 环绕低音炮，采用 1216 行业超大双扬，叠加 18cc 行业超大双开放音腔，为低频下潜提供充足空间；并且音腔体积较行业领先水平提升 2250%，低频综合效果提升 100%。

新机还搭载旗舰同款通信组合荣耀鸿燕七芯通信架构，首发第三代自研射频增强芯片 C3、同时配合 2 颗 5G 电竞芯片和 4 颗 WiFi 抢网芯片，号称弱网信号提升 100%、弱网游戏卡顿减少 45%。

IT之家注意到，荣耀 WIN 2 还新增了电竞 WIN 键，支持自定义键位映射，可实现游戏高频操作快捷触发，同时还拥有个性化振感体验，可让游戏操作响应更快。

新机还搭载旗舰同款 2 亿 AI 超清主摄，拥有 1/1.4'' 大底，支持 4 倍无损变焦、OIS+EIS 双防抖与档位超强防抖 CIPA 7.0。

荣耀 WIN 2 还预装 MagicOS 11 系统，支持 YOYO 自动执行、YOYO 学习助手等功能；新机还支持 USB3.2 协议，并配备超大 X 轴线性马达和 3D 超声波指纹。

IT之家附荣耀 WIN 2 手机核心亮点如下：

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