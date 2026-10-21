荣耀 WIN Turbo2 发布：12070mAh 大电池，国补价 2251.65 元起

IT之家 10 月 21 日现场消息，在今日的发布会上，荣耀公司推出了全新的 WIN Turbo2 手机，搭载高通骁龙 8s Gen4 芯片、6.89 英寸直屏，无风扇。IT之家汇总价格如下：

8+256GB 版本：3199 元，国补后 2251.65 元

12+256GB 版本：3499 元，国补后 2506.65 元

16+256GB 版本：3899 元，国补后 2849 元

12+512GB 版本：4199 元，国补后 3149 元

16+512GB 版本：4499 元，国补后 3449 元

据介绍，本次首销优惠 300 元叠加平台补贴 550 元，再享国家 15% 补贴至高 500 元，同时可享至高 6 期白条免息，以旧换新至高补贴 1200 元；学生购机限量赠移动电源，直播间购机限量赠体脂秤，站内外晒单赢至高 60 元 E 卡，还可享价值 732 元 4 重服务权益（1 年碎屏宝、1 年后盖宝、1 年进水宝、2 年电量宝）。

如前所述，荣耀 WIN Turbo2 搭载了高通骁龙 8s Gen 4 芯片，采用 6.89 英寸 2K 分辨率 185Hz 刷新率的 LTPS OLED 直屏，配备 12070mAh 超大电池，支持 90W 快充，还拥有 1216 对称双扬声器。

外观方面，其机身采用 0.93mm 极窄四等边设计，通过微米级高精度激光工艺实现；中框采用掌适曲线设计，视觉更薄；摄像头区域采用能量脉环设计。

荣耀 WIN Turbo2 搭载 12070mAh 巨无霸青海湖电池，采用新一代青海湖 5.0 体系、纳米球形硅材料；全系搭载能效增强芯片 E2，精准管理电池健康；支持 90W 有线快充、 27W 有线反充，还支持充电分离技术。

续航方面，官方数据可支持 17.7 小时连续游戏、 31.5 小时刷短视频、 31.2 小时追番、 56.6 小时户外步行导航。

屏幕方面，该机配备 6.89 英寸 2K 185Hz 双芯绿洲屏，分辨率达 3104×1440，搭载 WIN Display 超显芯片和 WIN Touch 触控芯片，实现双芯联合调校；屏幕拥有 10000nits 峰值亮度，支持 1nit 硬件极暗、5920Hz 低波动零风险 PWM 调光、5000Hz 瞬时触控采样率、真十指触控报点率 520Hz，高精度陀螺仪采样率 800Hz，支持 3D 超声波指纹，还通过了德国莱茵 TÜV 全局护眼 6.0 认证和无频闪认证。

音频方面，该机配备超大音腔双 1216 环绕低音炮，采用双 1216 超大尺寸对称扬声器，搭配荣耀独家双开放 16.7cc 大音腔，拥有 0.88mm 振幅，配备 12v 智能音频功放芯片，低频可提升 4dB 以上；同时通过 AI 优化，可实现敌方脚步声增强，增强 300% 并拉开 6dB 敌我响度差，配合 AI 沉浸感音效提升声场开阔度，搭配 AI 电竞振动引擎提供 70 种关键状态振动反馈。

通信方面，该机搭载荣耀鸿燕通信，配备全新自研射频增强芯片 HONOR C3，能够实现弱网下 30% 时延降低、45% 卡顿率降低，搭配高增益侧翼电竞天线，横屏游戏信号提升 90%，同时支持蓝牙耳机低延时优化，支持 Wi-Fi 与蜂窝双路并发的 LINK Turbo X 双网融合加速，大幅降低弱网下时延与卡顿。

其他方面，该机后置 5000 万像素索尼主摄，支持 CIPA 6.0 专业级防抖，搭配 1200 万像素超广角摄像头，前置 5000 万像素自拍镜头，支持 4K 视频录制；预装 MagicOS 11，支持游戏闪回，支持跨品牌互联，可以和 iOS、安卓手机一碰传图传视频，兼容苹果生态，还支持流光通透动态液态玻璃主题；支持 IP68 & IP69 & IP69K 防尘防水，满足日常防水防尘需求，适应更多使用场景。

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