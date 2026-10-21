国补到手价 3149 元起：荣耀 WIN RT2 手机发布，第五代骁龙 8 至尊版芯片 +2K 185Hz 屏幕

IT之家 10 月 21 日现场消息，荣耀今天召开 WIN 电竞宇宙嘉年华，推出 WIN RT2 手机新品。该产品采用第五代骁龙 8 至尊版芯片，提供红蓝 Buff、指定赢、快开黑三种配色，全系标配 2K 185Hz 双芯绿洲屏，国补后到手价 3149 元起，即日起开售。

IT之家附该手机各版本定价如下：

12GB+256GB：首销 4199 元，国补到手价 3149 元

16GB+256GB：首销 4599 元，国补到手价 3549 元

12GB+512GB：首销 4899 元，国补到手价 3849 元

16GB+512GB：首销 5199 元，国补到手价 4149 元

据介绍，荣耀 WIN RT2 采用全新战斗美学设计，可选红蓝 Buff、指定赢、快开黑三种配色，正面拥有 0.93mm 极窄四等边，后摄模组的“能量环”可实现 40+ 种游戏光效。新机还配备精研雾面金属中框、整机支持 IP68+IP69+IP69K 防尘防水。

配置方面，荣耀 WIN RT2 搭载第五代骁龙 8 至尊版芯片，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.1 闪存。拥有全新升级的荣耀幻影引擎，支持独家 AI 渲显分离，1% Low 帧提升 20FPS。该机载荣耀东风双子星涡轮散热，采用双风扇设计，拥有 1.19CFM 行业超大总风量，散热性能提升 150%，风量利用率提升 229%。官方宣称某头部手游在 2K 画质 +185Hz 模式下，从满电运行至关机，帧率曲线保持稳定。

同时，荣耀 WIN RT2 采用 2K 185Hz 双芯绿洲屏，支持 40+ 款原生高刷游戏。内置荣耀自研 WIN DISPLAY 超显芯片，行业首发分频双套 Demura 像素校准、行业首发全高刷 5920Hz PWM 零风险调光。并支持 5000Hz 瞬时触控采样率，520Hz 真十指触控采样率和 800Hz 陀螺仪采样率。号称某国民级 FPS 游戏满帧最高画质下、满帧运行时，点击时延仅 21ms。

影像方面，荣耀 WIN RT2 拥有 1/1.55 英寸 2 亿像素光学防抖主摄、1200 万像素超广角，以及 5000 万像素前摄。

此外，荣耀 WIN RT2 搭载 12070mAh 巨无霸青海湖电池，具备 1216 行业超大双扬。首发第三代自研射频增强芯片 C3、同时配合 2 颗 5G 电竞芯片和 4 颗 WiFi 抢网芯片，弱网信号宣称提升 100%。该机将搭载全新 MagicOS 11 操作系统，配备 YOYO 自动执行、YOYO 学习助手。