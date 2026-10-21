环路资本将苹果评级下调为“持有”，同步下调 iPhone 营收预期

IT之家 10 月 21 日消息，据科技媒体 macrumors 今天报道，环路资本（Loop Capital）已将苹果股票评级从“买入”下调为“持有”。该机构认为，苹果不太可能弥补原定 2026 年下半年出货、但后来又从计划中削减的约 1,300 万台 iPhone。

据报道，环路资本将苹果目标股价从 370 美元（IT之家注：现汇率约合 2,476 元人民币）下调至 330 美元（现汇率约合 2,208 元人民币）。此前该机构表示，内存和处理器短缺导致 iPhone 出货延期，苹果试图在 2027 年补回这部分销量。但根据最新供应链调查结果，环路资本不再认可这一判断。

该机构还预测，苹果在 12 月的季度 iPhone 出货量约为 7900 万台，低于最初预估的 8500 万台。到了 2027 年，iPhone 全面出货量预计为 2.6 亿台，但平均售价更低，因此将 iPhone 营收预测从 3,150 亿美元（现汇率约合 2.11 万亿元人民币）下调至 2,850 亿美元（现汇率约合 1.91 万亿元人民币）。

苹果广受关注的分批发布策略，也让其财务前景更难预测。iPhone 18 Pro 系列已于 9 月发布，iPhone Duo 将于 10 月 23 日上市，但 iPhone 18 标准版、iPhone 18e 和 iPhone Air 2 预计要到 2027 年春季才会推出。