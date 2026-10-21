蔚来李斌：用户不愿意付钱，自动驾驶讲得再好也没有真正创造用户价值

IT之家 10 月 21 日消息，今日，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在 2026 世界智能网联汽车大会的对话环节中提出，自动驾驶进入“下半场”后，衡量其价值的标准需要回到两个可以被验证的指标上。

李斌将这两个指标概括为：用户是否愿意为自动驾驶功能付钱，以及自动驾驶能否让用户显著感知到它比人开车更安全。他直言，如果用户不愿意付钱，自动驾驶讲得再好，也没有真正创造用户价值。

李斌此前曾多次解释蔚来坚持辅助驾驶订阅模式的逻辑：辅助驾驶背后存在履约、训练、通讯和升级成本，企业如果没有收入来源，服务本身便不可持续。

在今天的发言中，他将“用户愿意付钱”直接定义为下半场的核心指标之一，意味着自动驾驶的竞争正在从功能展示转向可持续的商业验证。

另一个指标指向安全性的可量化与可感知。李斌没有停留在“更安全”的笼统表述上，而是给出了蔚来辅助驾驶的累计运行数据：辅助驾驶里程超过 91.4 亿公里，使用时长超过 1.12 亿小时，避免和减轻事故超过 907 万次。

他同时引用了保险机构的数据：经四家保险公司联合评估，2026 年上半年蔚来主动安全系统使用户事故安全损失降低 38.4%，人车共驾的安全里程达到单人驾驶的 8 倍。这一减损比例此前已在 2026 世界新能源汽车大会上由蔚来披露，当时的统计节点为 2026 年上半年，避免或减轻事故的数字为超过 850 万次，此次大会更新至 907 万次。

在李斌的框架中，明年 7 月 1 日《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准（GB 44721—2026）的实施，是自动驾驶进入下半场的重要标志。该标准由工业和信息化部组织制定，适用于搭载 L3 级和 L4 级系统的 M 类与 N 类车辆，要求自动驾驶系统的安全水平至少达到合格且专注的驾驶人的水平，并对人机交互、用户告知和检验检测体系提出了系统性要求。

在李斌看来，合规划定了底线，但并不自动等同于用户价值；技术方向正在向“世界模型加闭环强化学习”收敛，L2 到 L5 在技术架构上同源，真正拉开安全上限差距的是冗余设计、算力规模和传感器配置。

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