8GB 显存即可运行：5.8B 图像生成模型 FLUX 3 Image Klein 发布

IT之家 10 月 21 日消息，视觉人工智能实验室 Black Forest Labs 当地时间本月 15 日以开放权重的形式发布了 FLUX 3 Image Klein 图像生成模型。

FLUX 3 Image Klein 拥有 5.6B 的参数，针对消费级 GPU 进行了优化。其 BF16 权重需要 12.2GB 内存、FP8 权重则需要 5.6B 内存。这款模型的 INT8 版本可通过 ComfyUI 或 Diffusers 在仅配备 8GB 显存的 NVIDIA GeForce RTX GPU 上运行。

根据测试，精简后的 INT8 版本在 GeForce RTX 5090 上生成 1MP 的图像大约需要 4s，在 GeForce RTX 4070 上通过 ComfyUI 生成 1MP 图像不到 9s。

FLUX 3 Image Klein 支持文本转图像、图像编辑、多参考生成，原生支持 4K 分辨率，可实现像素级精确编辑和稳定的图案限位表现。Black Forest Labs 称在多个场景下优于尺寸更大的开源模型，在速度-质量平衡上具备更好的表现。

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