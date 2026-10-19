国产 AI 历史模拟新游《崇祯模拟器 Demo》上架 Steam，免费试玩

IT之家 10 月 19 日消息，个人开发者 ZHANG HANLIANG 制作的国产历史策略模拟游戏《崇祯模拟器 Demo》现已登陆 Steam 平台开启试玩，完整支持简体中文界面、字幕与音频。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/5121940/）。
崇祯十七年，大明风雨飘摇 —— 李自成揭竿西北，后金铁骑叩关辽东，国库空虚、党争不休、天灾连年。你将扮演大明最后一位皇帝崇祯，在这盘注定败局的棋上落子：批阅奏疏、平衡朝堂、调度钱粮、任免文武。每一位大臣都由 AI 驱动，会揣摩圣意、结党营私、阳奉阴违。你的每一道旨意都在改写历史 —— 是重蹈煤山自缢的覆辙，还是力挽狂澜、再造大明？
该作核心特色为 AI 大模型驱动玩法：
所有大臣 NPC 对话、奏疏文本与剧情走向均由大语言模型实时生成，每位角色会对玩家决策做出独特即时的反应，每局体验各不相同
玩家需要在朝堂平衡势力，处理内忧外患，通过决策改变明末历史走向
游戏连接至第三方 AI 服务 DeepSeek 生成内容，游玩过程需要联网
语言方面，该作完整支持简体中文，包含界面、字幕与完全音频。配置需求如下：
最低配置：需要 64 位操作系统，Windows 10 64-bit 系统，Intel Core i3-4130 / AMD FX-4300 或同级双核处理器，4096 MB 内存，支持 DirectX 11 的集成显卡（Intel HD 4000 / AMD Radeon 同级），需要 2048 MB 可用存储空间，宽带互联网连接，兼容 Windows 的任意声卡。
游戏图赏：
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