国产 AI 历史模拟新游《崇祯模拟器 Demo》上架 Steam，免费试玩

IT之家 10 月 19 日消息，个人开发者 ZHANG HANLIANG 制作的国产历史策略模拟游戏《崇祯模拟器 Demo》现已登陆 Steam 平台开启试玩，完整支持简体中文界面、字幕与音频。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/5121940/）。

崇祯十七年，大明风雨飘摇 —— 李自成揭竿西北，后金铁骑叩关辽东，国库空虚、党争不休、天灾连年。你将扮演大明最后一位皇帝崇祯，在这盘注定败局的棋上落子：批阅奏疏、平衡朝堂、调度钱粮、任免文武。每一位大臣都由 AI 驱动，会揣摩圣意、结党营私、阳奉阴违。你的每一道旨意都在改写历史 —— 是重蹈煤山自缢的覆辙，还是力挽狂澜、再造大明？