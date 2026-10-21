老牌终端软件 Xshell 登陆华为鸿蒙 HarmonyOS 系统：Windows 版开发团队打造，公测阶段免费使用

IT之家 10 月 21 日消息，老牌终端软件 Xshell 宣布，正式登陆华为鸿蒙 HarmonyOS 系统。用户可前往华为应用市场（AppGallery）下载 Xshell 鸿蒙版。

据介绍，Xshell 鸿蒙版由 Windows 版开发团队打造，支持通过 SSH、Telnet 连接，用 RDP 打开 Windows 远程桌面，使用 SFTP 传输文件，并在多个标签页中同时打开多个会话。

目前，Xshell 鸿蒙版处于公测阶段，所有人均可免费使用，且支持用于商业用途。官方表示，公测结束后很可能会像 Windows 版 Xshell 一样继续提供免费版本。公测没有设定期限，确认 Xshell 鸿蒙版足够稳定时，便会结束公测。

需要注意的是，Xshell 鸿蒙版目前仅支持 HarmonyOS 电脑与二合一设备，暂不支持手机与平板（官方称未来可能会推出平板与手机版本）。另外，Xftp 和 Xmanager 也确认会移植到 HarmonyOS。官方计划在今年内发布 Xftp，随后发布 Xmanager。

IT之家注：Xshell 是一款 SSH 客户端和终端模拟器，供系统管理员、开发人员和网络工程师操作远程计算机。借助 HarmonyOS 版 Xshell，用户可以直接在 HarmonyOS 设备上管理服务器和网络设备：通过 SSH、Telnet 等多种协议进行连接，通过 RDP 打开 Windows 远程桌面，执行命令，使用 SFTP 传输文件，并在多个标签页中同时打开多个会话。