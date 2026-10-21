英伟达 621.01 Game Ready 驱动发布：针对《影之刃零》《使命召唤：现代战争 4》等新游戏提供优化，修复《鸣潮》DLSS Bug

IT之家 10 月 21 日消息，NVIDIA GeForce Game Ready 驱动 621.01 今日正式发布，为多款支持 DLSS 和 RTX 技术的新游戏提供优化体验，同时修复多项已知问题。
首先，该版本《影之刃零》《使命召唤：现代战争 4》《NBA 2K27》《赛博朋克 2077》《红色沙漠增强版：未知征程》等最新游戏及更新提供最佳游戏体验，上述作品均支持 DLSS 和 RTX 技术。
游戏问题修复
修复《鸣潮》启用 DLSS 帧生成同时开启 NVIDIA Freestyle 滤镜时，游戏过程中可能发生崩溃的问题 [5747079]
修复《星际公民》使用 Vulkan API 时可能出现崩溃的问题 [6680590]
修复《火星生存》更新至 R595 驱动后重启游戏过程中可能崩溃的问题 [5965452]
通用问题修复
修复运行在 360Hz 的 QHD 显示器在游戏过程中偶尔出现黑闪的问题 [4846825]
修复在 360Hz G-SYNC Pulsar 显示器玩游戏时，FPS 可能下降至 320FPS 的问题 [6408986]
修复 Meta Horizon Link 通过 USB 连接时流媒体可能冻结的问题 [6292679]
修复部分华硕笔记本更新至 R620 驱动后可能出现间歇性调光异常的问题 [6807011]
IT之家注：本次驱动为 Game Ready 正式版，适用于 NVIDIA GeForce 系列显卡，建议新游戏玩家更新获取更好的体验。
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