AMD 肾上腺素 26.10.1 驱动发布：FSR 4.1 扩展支持 RX 6000 等显卡，新增三款游戏支持

IT之家 10 月 20 日消息，AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.1 WHQL 驱动今日发布，本次更新新增支持 AMD FSR Upscaling 4.1，并带来三款新游戏支持，修复了部分性能问题，同时公开了一批已知兼容问题。

新功能与新游戏支持

问题修复

修复了在 Radeon RX 6000 系列及以上显卡运行《使命召唤：现代战争 4》时可能出现的卡顿问题。

已知问题

在 Radeon RX 7000 系列显卡运行《刺客信条：黑旗重制版》时，可能会出现间歇性应用崩溃或驱动超时。

在 Radeon RX 5000 系列显卡运行《战争雷霆》时，可能会出现间歇性驱动超时，遇到此问题的用户建议使用 AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1。

在 Radeon RX 7600 系列显卡运行《Valor Mortis》时，可能会出现间歇性系统关机。

在 Radeon RX 7000 系列显卡运行《Valor Mortis》时，可能会出现间歇性驱动超时。

在 Ryzen AI MAX PRO 400 系列处理器运行《最终幻想：共鸣》时，可能会出现间歇性系统关机。

在 Radeon RX 9000 系列显卡启用 AMD FSR 运行《死亡搁浅 2：海滩》时，可能会出现间歇性应用挂起，遇到此问题的用户建议禁用 AMD FSR。

在 Radeon RX 9000 系列显卡的部分产品，开启副屏视频播放时同时启用 AMD FSR 超级分辨率、AMD Radeon 反延迟和游戏内帧生成运行《赛博朋克 2077》，可能会出现间歇性应用崩溃或驱动超时，遇到此问题的用户建议禁用游戏内帧生成。

在 Ryzen AI Max PRO 400 系列处理器启动《辐射 76》时，可能会出现黑屏。

在 Radeon 显卡产品上启用 AMD Software: Adrenalin Edition 性能指标覆盖层时，打开或关闭其他覆盖层（如 Xbox Game Bar），部分游戏可能会出现间歇性应用崩溃或驱动超时，遇到此问题的用户建议在打开或关闭其他覆盖层前暂时禁用性能指标覆盖层。

在 Radeon RX 9000 系列显卡运行启用游戏内 AMD FSR 帧生成的游戏时，切换应用或切换覆盖层可能会出现间歇性系统崩溃或挂起，遇到此问题的用户建议在游戏设置中开启垂直同步。

在部分访问 HuggingFace 和 GitHub 受限的地区，安装 AI 捆绑组件可能会失败。