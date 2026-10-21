小米雷军：智能网联汽车“下半场”比的不仅是车有多聪明，而是生态有多强大

IT之家 10 月 21 日消息，在 2026 世界智能网联汽车大会上，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军表示，智能网联汽车“下半场”比的不仅仅是车有多聪明，而是生态有多强大。

他认为，这是中国的优势，中国有全球最完备的产业链，最活跃的 AI 创新氛围和最大的单一市场，我们完全有机会让整个智能生态连成一体，走出一条中国式的创新之路。

据IT之家此前报道，在 2023 年 12 月，雷军宣布“人车家全生态”正式闭环。雷军称该生态全面打通“人”、“车”、“家”场景，实现硬件设备无缝连接，实时协同，带动产业链合作伙伴，共创以人为中心、主动服务于人的超级智能生态。

去年 12 月，小米互联网业务部总经理刘婵在 2025 小米“人车家全生态”合作伙伴大会上谈到了小米的全球生态进展：小米生态全球累计开发者数量达 120 万，海外月活用户数达 5.5 亿，应用全球月分发 11 亿，游戏付费用户数 1800 万，内容与服务订阅用户 1300 万。

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