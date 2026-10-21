我国具备 L2 功能乘用车超 6000 万辆，工信部称稳妥有序扩大智能网联汽车场景应用

IT之家 10 月 21 日消息，2026 世界智能网联汽车大会于 10 月 21 日正式开幕，工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚出席并发布报告。

据新浪汽车报道，郭守刚司长称：中国先后制定发布组合驾驶辅助系统，自动驾驶系统，自动紧急制动系统，整车信息安全等多项重要国家标准，为技术研发测试验证，行业监管与规模化应用筑牢了技术依据，提供有力支撑。自动驾驶功能加速装车。截止到今年 8 月底，国内约 6,100 万辆乘用车搭载组合驾驶辅助功能，其中大约有 1,500 万辆乘用车具备了领航驾驶辅助功能。

另据央视新闻报道，工业和信息化部副部长辛国斌 10 月 21 日表示，我国智能网联汽车产业发展取得阶段性成效，下一步工业和信息化部将深化跨界协同融合，稳妥有序扩大场景应用，审慎推进智能网联汽车准入和上路通行试点，加快自动驾驶重点场景规模化示范。

辛国斌在开幕式上介绍，当前，智能网联新能源汽车产业正处于技术攻坚与商业化落地并行推进的关键窗口期。“智能网联汽车加速走向真实场景，对产品本质安全、系统可靠性、跨域协同治理和国际规则对接，都提出了更高要求。统筹发展和安全，推动技术创新与产业应用协同共进，已成为全球汽车产业共同的时代命题。”

辛国斌表示，中国始终坚持安全为先、创新驱动，在守牢安全底线基础上稳步推动技术创新与高水平开放。工业和信息化部将聚焦技术攻关、场景推广、行业治理，与全球业界携手，共同推动智能网联汽车产业健康可持续发展。

具体来看，将围绕能源动力、智能底盘、智能网联等关键领域，支持龙头企业牵头组建创新联合体，加快构建新一代智能网联新能源汽车技术体系；统筹推进网联基础设施改造升级，深入实施“车路云一体化”试点，推动汽车与信息通信、能源、交通、城市治理深度融合，打造车能路云协同发展新生态。

与此同时，健全现代治理体系，牢牢守住产业安全底线，抓好自动驾驶强制性国家标准宣贯落地，加快自动泊车、运行监测、数据安全等重点领域标准研制，深入实施汽车质量提升专项行动，进一步规范市场竞争秩序；积极参与国际经贸规则制定，促进国内标准与国际规则有效衔接等。