雷军：小米已经构建全球最大规模消费级 IoT 平台，截至二季度末设备连接数超 11 亿台

IT之家 10 月 21 日消息，在 2026 世界智能网联汽车大会上，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军表示，到目前为止，小米已经构建了全球最大规模的消费级 IoT 平台，截至二季度末，小米全球 IoT 的设备连接数已经超过 11 亿台。

雷军称，为了把整个生态的体验做好，过去几年，小米一直在芯片、操作系统、AI 具身智能等底层硬核技术上持续加大研发投资，在过去的 5 年里，小米在硬核科技的研发上投入了 1055 亿元，预计在未来的 5 年相关投资会超过 2000 亿元。

据IT之家此前报道，去年 12 月，在 2025 小米人车家全生态合作伙伴大会上，小米集团合伙人、总裁，手机部总裁，小米品牌总经理卢伟冰宣布，openvela 全球合作伙伴突破 100 家，搭载设备超 1.6 亿台。小米 openvela 已赋能 1500+ 品类产品，并首次实现从 IoT 芯片到车用 MCU 的关键拓展。

另外，2024 年 12 月，小米在 GitHub 发布了 Home Assistant 米家集成项目，这是一个由小米官方提供支持的 Home Assistant 的集成组件，它可以让用户在 Home Assistant 中使用小米 IoT 智能设备（Home Assistant 是一个基于 Python 3 开发的开源家庭自动化平台）。

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