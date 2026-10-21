李斌：基于世界模型架构 + 闭环强化学习的蔚来智能辅助驾驶系统，已部署超 95 万辆智能电动汽车

IT之家 10 月 21 日消息，在 2026 世界智能网联汽车大会上，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌分享了一组最新数据：

截至目前，基于世界模型架构 + 闭环强化学习的蔚来智能辅助驾驶系统， 已经部署在超过 95 万辆智能电动汽车上 ；

智能辅助驾驶安全行驶里程超过 91.4 亿公里， 累计使用时长达到 1.12 亿小时 ，为用户避免或减轻了 907 万次潜在事故影响；

根据内部数据，人车共驾的平均安全里程达到人驾的 8 倍。根据四家保险公司的数据佐证，搭载蔚来智能辅助驾驶系统的车辆，事故安全损失逐年降低，降幅超 30%。

据IT之家今日早些时候报道，李斌在 2026 世界智能网联汽车大会的对话环节中提出，自动驾驶进入“下半场”后，衡量其价值的标准需要回到两个可以被验证的指标上。

李斌将这两个指标概括为：用户是否愿意为自动驾驶功能付钱，以及自动驾驶能否让用户显著感知到它比人开车更安全。他直言，如果用户不愿意付钱，自动驾驶讲得再好，也没有真正创造用户价值。

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