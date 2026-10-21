英伟达联合思灵推出人形机器人参考平台 Agile ONE SN，计划 2027 年初上市

IT之家 10 月 21 日消息，英伟达当地时间 10 月 21 日在 GTC 柏林大会上宣布扩展 Isaac 开放机器人开发平台，新增人形机器人参考平台、运行框架、仿真资产和数据集，并更新机器人学习工具，覆盖从训练数据生成、仿真训练到实体机器人部署的开发流程。

硬件方面，英伟达联合思灵机器人（Agile Robots）发布了人形机器人参考平台 Agile ONE SN，计划于 2027 年初推出。

该平台预配置英伟达 Isaac GR00T，并搭载 Jetson Thor 计算平台，主要面向机器人研究与开发。通过整合仿真、训练和部署工具，Agile Robots 表示，该平台可将相关环境的前期配置时间从数周缩短至数天。

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋表示，通用机器人技术正在快速发展，机器人领域的“ChatGPT 时刻”正加速到来。英伟达称，此次更新旨在为开发者提供模型、数据、仿真工具和计算系统，帮助他们将通用机器人技术应用于实际产业场景。

思灵机器人 Agile ONE SN 采用 Agile ONE S 人形机器人本体，身高 1.4 米、重量 40 公斤，具有 31 个自由度，单臂负载为 3 公斤。其配备两只 WUJI Hand 2 五指灵巧手，每只手具有 20 个自由度，支持 1kHz 力控制和触觉感知。需要注意的是，路透社报道该机器人重量约为 34 公斤，与英伟达官方公布的 40 公斤数据存在差异，现有信息尚不足以确认差异原因。

计算方面，Agile ONE SN 搭载英伟达 Jetson Thor，提供 2070 TFLOPS 的 FP4 算力和 128GB 统一内存。传感器包括头部及腕部摄像头、激光雷达和惯性测量单元，用于感知周围环境并支持机器人与外部环境交互。

安全方面，该平台计划将机器人端安全协议与英伟达 Halos 全栈安全系统集成，目前这项集成仍待完成。英伟达表示，斯坦福大学、苏黎世联邦理工学院等研究机构已对 Agile ONE SN 表示兴趣。

路透社另报道称，Agile Robots 计划于 2027 年与英伟达合作生产最多 2000 台人形机器人，面向大学和企业研究实验室等客户。

软件方面，英伟达 Isaac Lab 3.0 已正式发布，作为开源机器人学习框架，支持多 GPU 训练工作流，并可使用 Newton、PhysX 等物理引擎。该框架旨在帮助开发者训练和优化机器人策略，覆盖从桌面工作站到数据中心的不同计算环境。

IT之家注意到，英伟达还推出开源运行框架 Isaac OS。该框架基于 Holoscan 构建，用于连接 AI 模型、传感器、控制系统和机器人硬件，支持从仿真环境迁移至实体机器人，并提供确定性实时运行能力。

针对 DGX Station，英伟达同时发布了三套开源参考工作流。第一套通过强化学习优化 GR00T 1.7 模型；第二套利用 Isaac Lab 训练灵巧操作技能；第三套则借助 ChatGPT Astra 对 Cosmos 世界模型进行后训练，以生成合成训练数据。这些工作流旨在帮助开发者整合机器人学习、仿真和数据生成环节。

数据方面，SimReady Central Library 提供超过 2000 项可用于仿真的机器人和工厂资产，涵盖多种机器人设备及工业场景资源。Human 1M 数据集则包含多种人类活动、同步三视角视频和三维手部追踪数据，可用于机器人学习与动作理解。两项资源均通过 Hugging Face 提供，其中完整版本的 Human 1M 数据集仅向 Cosmos Coalition 合作伙伴开放。

英伟达还介绍了多家采用其机器人开发工具的企业。ABB Robotics 将 Omniverse 库整合至 RobotStudio HyperReality，用于机器人系统安装前的仿真和虚拟调试；NEURA Robotics 则利用 Isaac Sim 和 Isaac Lab 生成合成训练数据，并在仿真环境中训练机器人技能。英伟达表示，KUKA、Humanoid、Sereact 和 Universal Robots 等企业也在采用其开放机器人平台相关技术。