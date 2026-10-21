黄仁勋 GTC 柏林反驳 AI 终结软件论：工具公司将迎来更多使用者

北京时间 10 月 21 日，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在 GTC 柏林大会上表示，AI 的发展将增加软件工具的使用者，工具公司也将向 AI 公司和智能体公司转型。

黄仁勋在演讲中提到，有人认为 AI 的到来意味着软件和工具公司的终结，他对此持相反看法。他认为，随着 AI 智能体承担更多工作，过去开发的软件工具将迎来更多使用者。

支撑这一判断的原因是，AI 要完成实际工作，仍然需要调用专业工具。黄仁勋以科学家和工程师的工作为例说明，即使具备很强的智能，也需要实验室、模拟器和求解工具。AI 智能体同样需要借助工具开展实验、仿真和数据处理。

他表示，编程是智能体较早落地的领域，编译器或 Python 环境就能支持其中一些任务。随着智能体进入更多行业，需要调用的工具也将更加丰富，包括流体力学、量子化学和工业设计软件。

大会播放的一段演示展示了这种工作方式。在达索系统相关演示中，AI 智能体根据工程要求，将大众高尔夫的车门设计调整用于途观，并调用设计与仿真工具测试方案。仿真发现振动问题后，设计智能体继续修改，最终由工程师审核并选择方案。

按照黄仁勋的判断，工具公司未来将同时提供软件，以及经过专门优化、擅长使用这些软件的智能体。

这一判断也是英伟达拓展业务的重要依据。黄仁勋在演讲中反复介绍其模型、计算平台和软件库，希望为智能体调用专业工具提供计算支持。现场演示呈现了这种技术路径，但并未给出其大规模部署后的成本与效率数据。

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