奔驰与英伟达合作开发城市辅助驾驶系统 MB.DRIVE ASSIST PRO，计划年底在德国向部分用户开放

IT之家 10 月 21 日消息，梅赛德斯-奔驰今日宣布，旗下 MB.DRIVE ASSIST PRO 城市辅助驾驶系统计划于 2027 年上半年在德国开放订购，并于 2026 年底率先在斯图加特和慕尼黑向部分符合条件的客户开放。

该系统由奔驰与英伟达合作开发，支持从起点到终点的辅助驾驶，可协助车辆应对城市道路中的多种交通场景。

据奔驰官方介绍，MB.DRIVE ASSIST PRO 将导航与驾驶辅助功能结合起来，能够协助车辆完成变道、通过路口、识别红绿灯并进行启停等操作，即使在交通密集的城市道路中也可提供辅助。该系统通过车载传感器采集周围环境信息，并结合计算平台与驾驶辅助软件规划车辆行驶路线。

该系统属于 SAE L2 级驾驶辅助系统，能够在驾驶过程中辅助控制车辆，但并不意味着车辆可以完全自动驾驶。驾驶员仍须持续关注道路状况，并随时准备接管车辆。

技术合作方面，奔驰与英伟达围绕驾驶辅助系统开展合作，由英伟达提供人工智能技术、DRIVE AV 软件及 DRIVE AGX 计算平台。

IT之家此前报道，双方还宣布扩大合作，计划共同开发下一代驾驶辅助与自动驾驶系统，相关技术将结合奔驰的 MB.OS 操作系统以及英伟达 Hyperion、Alpamayo Stack 和 Halos 等技术方案。

相关阅读：